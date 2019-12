Sono stati 3 anni molto difficile per Costantino Vitagliano: l'ex tronista si è sfogato per la scomparsa della madre.

Costantino Vitagliano si è aperto per la prima volta riguardo al suo dolore per la scomparsa della madre Rosina, che a sua volta era stato spesso ospite dei salotti TV.

Costantino Vitagliano: la madre

Costantino Vitagliano ha parlato della scomparsa di sua madre Rosina e in particolare di quanto siano stati difficili gli anni della malattia della donna e quelli seguiti alla sua scomparsa. “Quando si perde una persona così importante – ha raccontato Costantino –… fino a quando non lo provi non lo capisci…”, ha detto Costantino, profondamente legato alla madre e che le è rimasto accanto fino all’ultimo minuto. L’ex tronista ha sempre riferito di avere una rapporto speciale con la donna e che sarebbe stata lei a volerlo più di tutto. “Sei stato un mio capriccio”, gli diceva.





L’ex tronista ha riferito che si starebbe riprendendo da questo periodo molto difficile, e che probabilmente il merito sarebbe anche di sua figlia Ayla, avuta dall’ex compagna Elisa Mariani.

Il modello ha rivelato anche che la sua storia d’amore con Elisa iniziò quando lui era fidanzato con un’altra, e che pertanto la donna sarebbe stata la sua amante.

Nonostante le cose non andassero bene già durante il rapporto e per questo i due abbiano deciso di separarsi, Costantino ha mantenuto uno splendido rapporto con Ayla, che lui definisce la luce dei suoi occhi. “Quando è con me, per me non esiste altro. Io non ho mai avuto un padre così presente, non avrei mai pensato di essere così: la bacio dalla testa ai piedi, faccio di tutto”, ha rivelato Costantino a proposito del suo legame con la figlia.