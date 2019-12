L'escort Simona lavora tanto a Natale, soprattutto con coloro che sono soli e in cerca di compagnia.

Non tutti i lavoratori usufruiscono delle vacanze natalizie: c’è chi rimane a casa a rilassarsi con la famiglia, chi preferisce viaggiare e chi addirittura lavora. Quest’ultimo è il caso di una escort, Simona, che si è lasciata andare a confessioni cosiddette natalizie. La donna afferma che proprio nei giorni festivi, 24 e 25 dicembre, si lavora di più.

La escort che lavora a Natale

Simona è una escort di 40 anni, e ormai sa bene come vanno le cose: proprio nei giorni di festa, lei riesce a lavorare di più. Questo avviene perché gli uomini hanno da poco ricevuto i soldi della paga, quindi è bene che le escort si facciano trovare pronte il 24. In particolare, Simona lavorerà fino al pomeriggio, poi andrà a cena per festeggiare la Vigilia e si preparerà per il cenone.

Poi, continua: «Il 25 mi vorrei riposare, ma il telefono lo lascio acceso, se qualcuno mi cerca mi faccio trovare.

Per i poveri che non hanno famiglia, non hanno nessuno e magari cercano compagnia. La vigilia di Natale, prima dell’ora di cena, si lavora moltissimo. Le donne stanno tutte a cucinare e gli uomini fanno i loro affarucci con noi escort».

In generale, durante il periodo natalizio si lavora tanto e normalmente, senza grosse variazioni. Anzi, gli uomini, essendo in vacanza, hanno più tempo da dedicare alle scappatelle, portando più lavoro alle escort. Spesso accade che gli uomini si sfogano di più, parlando dei problemi che hanno in famiglia o di quanto si annoino a stare con i parenti, le suocere, i cognati. Il lavoro delle escort è anche questo: ascoltare i propri clienti.

Clienti abituali nel periodo natalizio sono anche i giovani, i quali hanno appena ricevuto la paghetta di natale della nonna, magari.

Simona, nel raccontarlo durante un’intervista, sorride al pensiero di ragazzi ingenui che si avvicinano al mondo della sessualità.

Per quanto riguarda Capodanno, la escort cerca di stare attenta: «Il 31 si lavora tantissimo, ma bisogna stare attenti. E’ una giornata particolare, sono tutti mezzi ubriachi, non mi fido molto».