Oroscopo 2020: le previsioni di Paolo Fox, Branko e Antonio Capitani per i nati sotto il segno del Capricorno.

Come ogni ultimo mese dell’anno è ora di tirare le somme di questo 2019 e di iniziare a pensare alle novità del prossimo anno, provando a sbirciarvi leggendo l’oroscopo 2020 dei migliori astrologi. Dopo le previsioni dell’Oroscopo 2020 per Gemelli e Ariete , vediamo quindi in questo articolo alcune anticipazioni per il segno del Capricorno di Paolo Fox, Branko Vatovec e Antonio Capitani. Vi preannunciamo che tutti e tre gli astrologi dicono che per i nati sotto il segno del Capricorno il 2020 sarà un anno importante e fortunato.

Oroscopo 2020: il Capricorno secondo Paopo Fox

Insieme all’appuntamento fisso a capodanno in tv, anche quest’anno Paolo Fox ilancia le sue previsioni per i nati sotto il segno del Capricorno. Il celebre astronomo che legge le stelle da oltre trent’anni consiglia per l’anno venturo di non cedere alla tentazione, dovuta a recenti delusioni, di chiudersi in se stessi specialmente per quanto riguarda le relazioni amorose.

Nei primi mesi dell’anno i single possono e devono essere aperti a nuovi incontri che possono diventare seri o restare avventure, se in questo periodi si è più restii ad innamorarsi.

Invece le coppie avranno tempo e modo di consolidare il loro rapporto, grazie all’influsso del Sole. In particolare il mese di aprile dovrebbe anche restituire al segno di terra il vigore psicofisico un po’ carente in questi ultimi mesi di questo 2019.

In ambito lavorativo è invece da sfruttare il transito di Saturno nel segno per cogliere le occasioni migliori, soprattutto per chi ha voglia di ripartire da zero o ampliare la propria attività. Durante l’estate invece è meglio astenersi dal prendere decisioni importanti. Infine, anticipa ancora Paolo Fox, settembre e ottobre potrebbero aprire una nuova stagione dei sentimenti.

Branko per i nati sotto il segno del Capricorno

Vediamo ora invece cosa prospetta per il Capricorno l’altro grande astrologo della televisione italiana, Branko. Secondo l’oroscopista di Uno Mattina il Capricorno è in un dei momenti al top della propria vita, e continuerà per tutto il 2020 la sua situazione astrale positiva incominciata nella appena passata estate.

Nonostante questo Branko consiglia di tenersi comunque vicine le persone care che possono aiutarlo. Molte le novità che porterà Urano, il consiglioè di rinunciare a qualche ora di lavoro ogni tanto per dedicarsi all’amore.





L’ Oroscopo del Capricorno di Antonio Capitani

L’astrologo di Vanity Fair Antonio Capitani mette subito in guardia per il 2020 c’è la possibilità per chi non se lo aspettava di trovarsi prima della prossima fine dell’anno sull’altare nuziale. Per il Capricorno in coppia sarà un anno di entusiasmi e passi avanti, ma per le coppie già malandate potrebbero invece avere il crollo definitivo e lasciarsi.

Nel lavoro ed in ambito finanziario invece potrebbe essere il caso di darsi una seconda chance per i progetti non ancora realizzati e per le porte trovate chiuse ma che ancora possono interessare.

La fortuna infatti è in agguato per il capricorno l’anno prossimo, così prospetta Antonio Capitani, e questo è assolutamente da sfruttare concedendosi anche di tanto in tanto qualche giocata che potrebbe, speriamo, essere benedetta dal cielo.