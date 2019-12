Il 2020 secondo Paolo Fox, Branko e Antonio Capitani: le previsioni dei migliori astrologi per i nati sotto il segno della Bilancia.

Le previsioni astrologiche del nuovo anno per il segno della Bilancia indicano che il 2020 sarà un anno interessante ma non mancheranno le insidie. Dopo l’Oroscopo 2020 per il segno della Vergine e del Capricorno, vediamo cosa riserverà il futuro, secondo gli astrologi Paolo Fox, Branko e Capitani, per i nati sotto questo segno.

Oroscopo 2020: la Bilancia secondo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il primo mese dell’anno, partirà con diverse cose da rivedere e che sono rimaste in sospeso nei mesi precedenti. Febbraio, sarà invece il periodo in cui i nati sotto il segno della Bilancia dovranno ancora fare i conti con situazioni precarie, sopratutto per quanto riguarda l’amore. Le cose inizieranno ad andare decisamente meglio solo verso fine marzo inizio aprile in particolar modo sul piano sentimentale.

Paolo Fox spiega, inoltre, che le varie situazioni che si potrebbero verificare nei mesi successivi, destabilizzeranno i nati sotto il segno della bilancia, i quali dovranno riprendere diverse situazioni rimaste ferme già dagli anni passati.

Finalmente arriveranno buone notizie nel periodo estivo, in special modo a giugno, quando la vita sentimentale tenderà a diventare molto intrigante.

Infatti, il Sole diventerà favorevole esattamente a partire dal 20 di giugno.

Luglio, può essere definito invece come il mese delle decisioni: chi si ritroverà in una situazione complicata o con i piedi in due scarpe, anche in amore, dovrà prendere con fermezza una decisione. Le situazioni pesanti torneranno, però, a farsi sentire, soprattutto nel mese di agosto: fortunatamente, però, le cose miglioreranno di nuovo a settembre. L’amore sarà il protagonista per quanto riguarda la fine del 2020, concedendo una leggera tregua ai nati sotto il segno della Bilancia. Le notizie positive continueranno ad arrivare ad ottobre e proseguiranno anche per il mese di novembre. L’ultimo periodo dell’anno farà tornare completamente la piena fiducia dei “bilancini” verso l’amore.

Oroscopo Bilancia 2020 di Branko

Secondo Branko, il 2020 sarà un anno complicato e particolarmente movimentato per coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia.

L’anno sarà costellato di alti e bassi, che non molleranno facilmente la presa. L’unico spiraglio di luce verrà offerto da Venere, che garantirà, almeno in parte, un po’ di stabilità nella coppia e permetterà ai single di fare finalmente nuove conoscenze.

Il lavoro e le situazioni familiari resteranno sempre sul “chi va là” e non mancheranno, per questo, molti contrasti. La fortuna in questo anno non sarà particolarmente dalla parte delle persone nate sotto il segno delle Bilancia: questi dovranno aspettare almeno il 2021 per avere buone notizie. Per rimanere positivi e con i piedi per terra, Branko suggerisce di puntare prevalentemente sulle cose positive del 2020 e quindi soprattutto sull’amore.

Oroscopo 2020 della Bilancia secondo Capitani

Anche l’astrologo Antonio Capitani, ha cercato di mettere in luce la situazione astrologica del 2020, per coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia.

Il nuovo anno viene definito un periodo di transizione, da sfruttare per chiarirsi le idee e concepire progetti futuri, da attuare magari nel prossimo anno. Marte, in opposizione a partire dal mese di Giugno, non renderà facile neanche la situazione economica: infatti, coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia saranno costretti a dover spendere parecchio e risulterà loro difficile mettere da parte qualche spicciolo.

In particolar modo, per cercare di far passare l’anno con spensieratezza, occorrerà usare la diplomazia e affrontare con fermezza i vari avvenimenti. Un altro cavillo per il 2020, secondo Capitani, resta il lavoro. L’attività lavorativa potrebbe non rivelarsi sempre generosa, soprattutto a causa dell’opposizione di Saturno e Giove. Tuttavia, per quanto riguarda l’amore, Venere garantirà alla coppie una maggiore serenità e voglia di condivisione. Questa opportunità farà sentire i nati sotto il segno della Bilancia più sicuri e determinati.