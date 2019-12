Pare che Vincenzo Ferrara, attuale compagno di Tina Cipollari, abbia eliminato uno scatto di loro due insieme: per quale motivo?

La nota Vamp nonché storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha in essere da qualche tempo un’importante relazione con l’imprenditore Vincenzo Ferrara. Dopo la fine della storia con l’hairstylist Kikò Nalli, conosciuto proprio nel dating show mariano, la donna si è dunque innamorata di nuovo. Uno scatto pubblicato sui social, che vede Tina teneramente stretta fra le braccia del suo uomo, aveva di fatto confermato il sentimento della coppia. Tuttavia di recente sul loro conto è trapelata una turbolenta indiscrezione, secondo cui starebbero vivendo un periodo di crisi.

Tina Cipollari: crisi con Vincenzo?

Di Vincenzo si sa poco, solo che lavora nel campo della ristorazione a Firenze, città dove vive. L’indiscrezione che vorrebbe la sua relazione di Tina al capolinea ha fatto in poco tempo il giro del web.

Se i due diretti interessati non hanno per ora confermato o smentito tali voci, le perplessità crescono ugualmente di ora in ora. Soprattutto dopo il clamoroso gesto del ristoratore apparso su Instagram: ma di cosa si tratta nello specifico?





Vincenzo Ferrara ha di fatto deciso di eliminare dal suo profilo Instagram l’ultima foto postata insieme a Tina Cipollari, dove i due apparivano felicemente innamorati. Il misterioso dietrofront è dunque l’indizio concreto di una separazione dalla bionda Vamp? Sotto uno scatto pubblicato dall’imprenditore lo scorso 27 novembre, molti fan avevano applaudito alla felicità della coppia. Ora dunque la loro relazione è davvero giunta alla fine?