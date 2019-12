La puntata del 18 dicembre ha come protagonista Juan Luis, che a quanto pare del tutto onesto con Gemma Galgani.

Uomini e Donne è il dating show più seguito e amato d’Italia. Ideato e condotto da Maria De Filippi, va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Con la puntata di ieri 18 dicembre, il programma Uomini e Donne ha fatto il botto. Si conferma come uno degli show con più successo in Italia.

Record di ascolti per Uomini e Donne

La puntata di ieri 18 dicembre, Uomini e Donne ha avuto ascolti da prima serata che segna un nuovo record in share. Con la puntata di ieri sfiora il 26% di share pari a 3 milioni 237 mila spettatori. Invece, su La5, la replica di Uomini e Donne sigla il 2,6% con 619 mila spettatori (la finale di Uomini e Donne era pari al 3%, con 750 mila spettatori).

Di cosa trattava la puntata del 18 dicembre? Scoppia la polemica nello studio, con protagonista Juan Luis.

Il cavaliere starebbe prendendo in giro Gemma Galgani, illudendola che tra loro possa nascere qualcosa mentre fuori sente e corteggia al tre donne.

É stato proprio Armando Incarnato a portare una nuova segnalazione su Juan Luis in studio. Il giovane cavaliere napoletano ha portato in studio anche i messaggi che il cavaliere di Juan Luis si sarebbe scambiato con sua sorella. Una segnalazione pesante che getta ovviamente dubbi sull’onestà dell’uomo.

Gemma Galgani, così come tutto il pubblico, è rimasta letteralmente allibita da tutto ciò. La dama torinese ha ipotizzato che forse è questo il motivo per cui Juan non ha un trasporto fisico nei suoi confronti. Con Gemma si sono schierati anche Tina Cipollati e Gianni Sperti che la pensano alla stessa maniera della donna.

Gemma avrebbe infatti detto che anche durante il suo ultimo incontro trascorso con Juan Luis aTorino gli sarebbe sembrato evidente che il cavaliere non fosse realmente interessato a lei e dopo di che, secondo le anticipazioni della puntata registrata il 16 dicembre, la dama sarebbe corsa via tra le lacrime.