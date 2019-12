Lo chef Alessandro Borghese confessa di aver avuto un figlio del 2006 e di non averlo mai conosciuto.

Alessandro Borghese è uno degli chef più amati dal pubblico italiano sia per la sua bravura in cucina sia per i suoi programmi televisivi, come “4 ristoranti”. In un’intervista a Repubblica lo chef si è confessato affrontando questioni private mai rivelate fino a quel momento.

Alessandro Borghese: la confessione sul figlio segreto

Nell’intervista Borghese ha parlato del suo incontro con la moglie Wilma Olivero, avvenuto nel 2009 durante un colloquio di lavoro. La Olivero era in procinto di sposarsi, ma tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine e sei mesi dopo i due sono convolati a nozze. La coppia ha due figlie Arizona e Alexandra. Ma recentemente Alessandro Borghese ha scoperto di avere un altro figlio, nato nel 2006. Lo chef, che non è mai stato fidanzato prima della moglie, ha dichiarato che la notizia l’ha lasciato molto scosso.

Borghese ha deciso di occuparsene legalmente, tuttavia, nonostante la scoperta, non ha avuto ancora la possibilità di conoscere o di vedere una foto del ragazzo. La sua intenzione è comunque quella di incontrarlo, ovviamente se ne avrà la possibilità.

Oltre a queste rivelazioni personali ha poi parlato del suo lavoro che coincide con la sua passione, ossia la cucina. Lo chef considera la cucina un’arte che va goduta, per questo non sopporta i clienti che fotografano i piatti prima di mangiarli lasciandoli raffreddare. Spesso questi clienti lasciano anche recensioni lamentandosi del fatto che la pietanza risulta tiepida al momento dell’assaggio e Borghese ha rivelato che alcuni suoi piatti, come la Cacio e Pepe, vengono serviti con la cloche in modo da mantenerla calda.