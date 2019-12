Giorgio Locatelli è una vera celebrità a Londra, dove da anni gestisce il ristorante Locanda Locatelli. Ecco il menù tutto all’italiana e il prezzo per il Capodanno 2019.

Giorgio Locatelli , uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Masterchef, gestisce da ormai 30 anni la Locanda Locatelli, a Londra. Ed è proprio in questo ristorante che, per la serata di Capodanno, proporrà un menu che punta all’esaltazione della cucina e della tradizione italiana. Scopriamo il menù e il costo per cenare in uno dei ristoranti più alla moda di Londra.

Menù del cenone di Capodanno

Cosa prevede il menù ispirato alla tradizione culinaria italiana? Antipasti, primi, secondi e dolci, saranno preceduti da un assaggio di benvenuto.

Arrival : per cominciare verranno serviti spaghettini felicetti e caviale oscietra accompagnati da una selezione di pane, grissini e olive.

: per cominciare verranno serviti spaghettini felicetti e caviale oscietra accompagnati da una selezione di pane, grissini e olive. Antipasto : l’antipasto è composto da tre portate: insalata d’astice e mele, capesante cotechino e lenticchie e per terminare insalata di vegetali alla griglia, radicchio, pinoli e basilico.

: l’antipasto è composto da tre portate: insalata d’astice e mele, capesante cotechino e lenticchie e per terminare insalata di vegetali alla griglia, radicchio, pinoli e basilico. Primi : come da tradizione italiana verranno serviti Tortellini in brodo, seguiti da ravioli al tuorlo d’uovo e tartufo bianco, risotto alla lepre e liquirizia e per chiudere tagliolini alle ostriche.

: come da tradizione italiana verranno serviti Tortellini in brodo, seguiti da ravioli al tuorlo d’uovo e tartufo bianco, risotto alla lepre e liquirizia e per chiudere tagliolini alle ostriche. Secondi : si inizia con un Filetto di branzino in crosta di erbe e sale, seguito dal Tortino di patate ai funghi e formaggio vegano, accompagnato da pure di pastinacca, zucca e mandorle. L’ultima portata sarà il Filetto di manzo con torta di patate e tartufo nero pregiato.

: si inizia con un Filetto di branzino in crosta di erbe e sale, seguito dal Tortino di patate ai funghi e formaggio vegano, accompagnato da pure di pastinacca, zucca e mandorle. Dolci : per concludere il dessert sarà composto da tre tipi: una degustazione di cioccolato “Amedei”, Cannoli Siciliani e Tiramisù.

: per concludere il dessert sarà composto da tre tipi: una degustazione di cioccolato “Amedei”, Cannoli Siciliani e Tiramisù. A mezzanotte si brinderà con Franciacorta Spumante Cuvèe Prestige, Ca`Del Bosco NV.

Il costo della cena di Capodanno 2019

Il costo del cenone di Capodanno è di 220 sterline a persona, esclusi vini e bevande e mancia. Il prezzo, convertito in euro, sarebbe di 260, prezzo simile a quelli proposto nei menù degli altri suoi colleghi stellati, come Barbieri e Cracco.