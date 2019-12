Chiara Ferragni ha voluto condividere con i fan il suo dolore per i due tragici lutti da lei vissuti negli ultimi giorni.

Attraverso i social Chiara Ferragni si è sfogata per due gravi perdite subite negli scorsi giorni: si tratta di due amici che avrebbe conosciuto attraverso i social.

Chiara Ferragni: il lutto

Con un commovente sfogo via social Chiara Ferragni ha rivelato ai fan che, negli scorsi giorni, sarebbero morte due persone a cui lei si era molto affezionata. Si tratterebbe di un ragazzo e di una ragazza conosciuti attraverso i social: entrambi avrebbero perso le battaglie contro le malattie da cui erano stati colpiti.

L’influencer ha rivelato che pur avendo conosciuto entrambi solo attraverso i social aveva instaurato con loro un legame profondo, e che era stata ispirata dalla loro straordinaria positività. Con la ragazza, Irene, avrebbe dovuto incontrarsi proprio in questi giorni, ma il destino ha fatto in modo che ciò non accadesse: “Ci tenevo davvero a conoscerla, e promettendole che due giorni dopo sarei andata io a quel punto a trovarla.

Ma le cose sono andate diversamente, nel modo più tragico possibile”, ha scritto l’influencer, a stento trattenendo le lacrime.





Nel suo messaggio Chiara Ferragni ha aggiunto anche che diventare madre le avrebbe fatto cambiare idea sulla percezione che si ha della vita e della morte, e che sarebbe intenzionata a dare valore a ogni singolo istante passato con i suoi cari e con il suo piccolo Leone. “Voglio trovare altri modi per aiutare più concretamente gli altri“, ha scritto.