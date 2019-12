Elettra Lamborghini è da urlo, e con uno scatto social ha mandato i fan in tilt: l'ereditiera non ha indossato il reggiseno.

Con uno scatto a dir poco sensuale la bella Elettra Lamborghini si è mostrata ai fan con tutte le grazie al vento: la seducente ereditiera è praticamente senza veli nella foto, che ha presto fatto il pieno di like.

Elettra Lamborghini senza veli

Elettra Lamborghini sa bene come mandare in tilt i fan su Instagram: la seducente ereditiera si è mostrata completamente in déshabillé e con tutte le sue grazie in bella mostra. A coprirle il generoso décolleté un suo braccio, mentre con l’altro scattava la foto davanti allo specchio di un camerino.

Con le sue curve prorompenti e degli slip color carne Elettra Lamborghini ha sedotto i fan in tutta la sua bellezza, postando uno scatto decisamente bollente in cui è ritratta in un camerino prima di un servizio fotografico. La bella ereditiera ha confessato in passato di essere ricorsa alla chirurgia estetica, ma ha aggiunto che non avrebbe una vera e propria ossessione per i “ritocchini”. In particolare si sarebbe rifatta il seno: “Quando cominceranno a uscire le rughe e mi scenderà il sedere, magari, ne riparleremo”, ha aggiunto.





Per quanto riguarda la vita privata per Elettra Lamborghini è un momento davvero roseo: al suo fianco è sempre presente il fidanzato dj Afrojack, con cui la bella cantante ha rivelato che un giorno – non troppo tardi – potrebbero esserci i tanto attesi fiori d’arancio e persino un bambino. “Abbiamo già scelto i nomi per i nostri futuri figli”, ha rivelato, aggiungendo anche che sarebbero nomi strani e non comuni “come Giulia o Francesco”.