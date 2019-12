Il gatto di Ilary Blasi è un felino di razza che, con tanto di pedigree, può arrivare a costare oltre i 3000 euro.

Si chiama Donna Paola ed è l’amico peloso della famiglia Totti: a presentarlo per la prima volta tramite social ci ha pensato Ilary Blasi, che ha ricevuto critiche sia per l’aspetto del fidato felino sia per quello del suo costo.

Ilary Blasi: il gatto

Sui social Ilary Blasi ha mostrato per la prima volta il suo gatto: è un Canadian Sphynx dal valore di 3000 euro, e la showgirl lo ha chiamato Donna Paola. Gli Sphynx vengono chiamati “gatti nudi” perché non hanno neanche un pelo sul proprio corpo, e necessitano di cure particolari perché sono animali molto delicati (ad esempio soffrono i raggi del sole).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 8 Dic 2019 alle ore 9:19 PST







La conduttrice si è mostrata mentre coccolava il felino, ma sui social non tutti hanno dimostrato di apprezzare l’animale: “Sembra un topo”, ha scritto qualcuno dei suoi haters.

Gli Sphynx sono conosciuti come una delle razze più pregiate del mondo, ma non è la prima volta che si attirano l’antipatia di qualcuno per via del loro aspetto alquanto bizzarro e singolare. Ilary Blasi ha scelto di chiamare il suo gatto Donna Paola, e in tanti si chiedono già il perché di questo stravagante nome e se ci sia un motivo dietro. Di recente la conduttrice è balzata alle cronache per una romantica dedica che le ha fatto suo marito, Francesco Totti, che le ha chiesto pubblicamente di avere un quarto figlio insieme. Ilary Blasi accetterà la proposta del marito?