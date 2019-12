Ecco la casa di Paolo Bonolis a Roma: le foto degli interni

Forse non tutti sanno che Paolo Bonolis vive in una grande villa a Roma assieme alla moglie e ai cinque figli: ecco le immagini degli interni.

Dopo aver visto l’interno dell’abitazione di Giulia De Lellis a Lugano, questa volta andremo alla scoperta della casa del noto conduttore televisivo Paolo Bonolis. Il presentatore di Avanti un Altro vive infatti con la moglie Sonia Bruganelli e con i suoi cinque figli in una grande villa a Roma situata presso il Lungotevere Flaminio, la stessa zona dove risiedono altri volti noti del mondo dello spettacolo come Fiorello e Amadeus. Ma vediamo le immagini della casa.

La casa di Paolo Bonolis a Roma

Non è così difficile scoprire le tante particolarità della casa di Paolo Bonolis, dato che sia lui che la moglie Sonia pubblicano spesso sui social network numerose fotografie della loro villa al fine di documentare altrettanti momenti di convivialità familiare. Come possiamo notare dagli scorci della casa, la famiglia Bonolis è molto attenta all’arredamento degli interni e non disdegna dettagli di forte impatto visivo e culturale, come la riproduzione della celebre scritta LOVE dell’artista pop Robert Indiana che campeggia nel salotto dell’abitazione.

Girovagando nella casa si possono poi notare alcuni particolari un po’ più personali. Tra questi il tavolo minimalista con piano in vetro e con le gambe che altro non sono che le iniziali della moglie Sonia Bruganelli, S e B. Una scelta forse discutibile ma conferisce sicuramente personalità all’intero locale con pavimento in parquet scuro.

Parquet che peraltro ritorna anche in altri locali della casa, come nella stanza impreziosita da un grazioso tavolinetto colorato; ideale per farci salire sopra i piccoli animali domestici della famiglia Bonolis: un cane razza Chihuahua e un simpatico gattone. Nella stessa stanza, dipinta sulle tonalità calde dell’arancione, possiamo inoltre trovare due divani, uno retrò e uno minimalista.





Gli altri ambienti della villa

Della cucina purtroppo non emergono molti particolari, ma dalle poche immagini presenti sui social si può notare dagli elettrodomestici all’ultima moda come sia senza dubbio un ambiente dove regna la modernità e la praticità. La libreria-studio è invece colma fino all’orlo di tomi e volumi, che indicano come la lettura sia la vera passione della famiglia.

Ultimo ma non meno importante il grande bagno padronale, con l’imponente box doccia incorniciato da rifiniture color crema che contribuiscono a non appesantire troppo l’intero ambiente. Insomma una casa da sogno ma allo stesso tempo a misura d’uomo per una personalità eclettica e particolare come quella di Paolo Bonolis.