Dopo i rumors, arriva la conferma ufficiale: Tiziano Ferro sarà a Sanremo 2020 e salirà sul palco tutte e cinque le serate.

È arrivata finalmente l’ufficialità: Tiziano Ferro sarà a Sanremo 2020 e affiancherà Amadeus salendo sul palco per tutte e 5 le serate. Al momento sembra che sarà presente in veste di co-conduttore e non, dunque, come ospite. L’indiscrezione circolava già da settimane, ma l’ufficialità è arrivata solo il 20 dicembre al termine delle selezioni di Sanremo Giovani.

Sanremo 2020: il ruolo di Tiziano Ferro

Da settimane ormai si rincorrevano i rumors sulla presenza di Tiziano Ferro all’Ariston a febbraio. Nessuno però si sarebbe aspettato un ruolo così centrale per il cantante che presenzierà sul palco in tutte le 5 serate che porteranno all’elezione del vincitore. Quella di Ferro, come annunciato dall’organizzazione, non sarà una singola ospitata ma non sono stati diffusi altri dettagli. Potrebbe ricoprire un ruolo di co-conduttore o potrebbe limitarsi ad interventi sporadici, ma ciò che è sicuro è che il suo è il primo nome ufficiale del cast del Festival di Sanremo 2020, ovviamente dopo quello di Amadeus.





Il resto del cast

C’è grande mistero sui nomi di coloro che accompagneranno il conduttore sul palcoscenico del prestigioso teatro sanremese.

Non ancor svelata invece la quota rosa, la valletta che affiancherà il conduttore. Negli ultimi giorni si è fatta strada l’ipotesi che possano essere più di una, addirittura dieci, le donna che si alterneranno sul palcoscenico, due per sera. Non resta che attendere le prossime rivelazioni.