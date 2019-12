Ecco le previsioni delle stelle e l'oroscopo di Paolo Fox per la settimana del 23 al 29 dicembre 2019.

Consueto appuntamento settimanale con l’oroscopo di Paolo Fox: ecco le previsioni delle stelle per la settimana dal 23 al 29 dicembre 2019. Per i Gemelli si apre un periodo di grandi emozioni, ma Venere favorirà l’amore a diversi segni dello zodiaco. Prudenza per lo Scorpione che ha voglia di amare ma non riesce a dare tutto sé stesso. Il 2020, infine, è un anno d’oro per i Pesci.





Oroscopo settimanale Paolo Fox, 23 dicembre

Paolo Fox ha espresso le previsioni astrali per la settimana dal 23 al 29 dicembre 2019. Si avvicina la fine dell’anno ed è tempo di bilanci. Venere transita su molti segni e aiuta l’instaurarsi di relazioni piacevoli. Vediamo nel dettaglio l’oroscopo settimanale.

Ariete

Per chi è single tornano le possibilità di incontro, nonostante i rapporti siano vissuti in modo difficile nelle ultime settimane.

Chi pensava a un matrimonio o a una convivenza può aver avuto un ripensamento. Anche per chi sta vivendo una vita di coppia non sono mancati i litigi, ma con Venere favorevole tutto tornerà sereno.

Toro

L’aria di Natale rende tutti più sereni, ma l’amore non si risolve con la bacchetta magica. Tensioni nel rapporto tra genitori e figli, mentre sul lavoro giungerà un’ottima notizia entro la fine dell’anno.

Gemelli

Si avvicina un transito astrologico carico di belle emozioni: se pensato a un nuovo amore, questo è il momento perfetto per iniziare una relazione. Anche sul lavoro sta per partire una nuova situazione favorevole, ma occorre muoversi in tempi brevi.

Cancro

Natale è il giorno giusto per risolvere i conflitti in amore soprattutto se avete allontanato una persona che si è rivelata quella giusta per voi.

Chi ha chiuso un rapporto in modo definitivo, invece, deve essere ben disposto. Nel lavoro le prospettive per i prossimi mesi sono molto buone.

Leone

Settimana pesante: in amore siete scoraggiati, nonostante lo poniate al primo posto rispetto al lavoro e persino rispetto ai soldi. Anche sul lavoro non siate pessimisti: sono usciti molti soldi, ma non si esclude l’arrivo di un incarico o di una buona notizia entro l’anno.

Vergine

Nei prossimi mesi c’è un grandissimo cielo per le relazioni: non escludete alcun rapporto e coltivate le nuove amicizie che potrebbero trasformarsi in sorprese. Le coppie che intendono sposarsi o avere un figlio godranno di un transito astrale molto positivo. Grande fase di recupero sul lavoro che potrebbe portare prospettive interessanti.

Bilancia

Non siate troppo negativi rispetto alle persone: fate fatica a fidarvi, ma avete Venere che vi aiuta.

Chi ha dei figli riceverà delle soddisfazioni soprattutto a Natale, che passerete in modo tranquillo, Sul lavoro non rinunciate a nuovi colloqui se siete in cerca di occupazione. Alcuni progetti si concluderanno o varieranno in primavera.

Scorpione

Prudenza: siete disposti a intraprendere un nuovo amore, ma razionalmente siete consapevoli di non essere pronti a dare tutti voi stessi. A Natale emozioni in corso. Il lavoro indipendente è difficoltoso, ma l’importante è non legarsi alla routine.

Sagittario

Torna una persona che non vedevi da tempo: se desiderate potete incontrarla. Grande cielo invece a Natale: è il momento ideale per esprime i vostri sentimenti alla persona di cui siete innamorati. Le coppie che hanno superato momenti difficili, invece, sono fuori pericolo. Sul lavoro torna l’ottimismo (tipico del vostro segno) e c’è una nuova situazione positiva.

Capricorno

Vi aspetta una fine dell’anno molto interessante, ma dovete evitare di chiudervi in voi stessi. Sul lavoro inseguite i vostri progetti: le stelle potrebbero aiutarvi nei vostri obbiettivi.

Acquario

Dovete prendere una decisione senza paura: la fine di un rapporto non significa soltanto tristezza. Siate aperti a nuove esperienze. Chi invece ha accanto la persona giusta potrebbe pensare a un futuro insieme. Rimangono i dubbi sul denaro, ma se vi applicherete potrete ottenere buoni risultati anche sul lavoro. Tutto dipende da voi.

Pesci

Il 2020 sarà il vostro anno: viaggi, nuove opportunità e conoscenze. L’amore vi sorprenderà, non siate troppo rigidi. Il mese di gennaio potrebbe consolidare un rapporto in particolare anche se nato da poco.