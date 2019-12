Il vestito indossato da Kate Middleton per la tradizionale foto per gli auguri di Natale ha fatto impazzire i sudditi

Tra i reali più amati e apprezzati dai sudditi britannici, Kate Middleton è una vera e propria icona di stile. Ne è una chiara dimostrazione il vestito low-cost da 80 euro indossato per fare gli auguri di Natale, che ha fatto impazzire i propri sudditi.

Il vestito low-cost di Kate Middleton

Apprezzata per la sua bellezza ed eleganza, Kate Middleton può essere considerata una vera e propria influencer per i fan di tutto il mondo. In molti, infatti, cercano di ricopiare il suo stile, prendendo ispirazione dai suoi outfit. Proprio come la suocera Lady Diana, infatti, anche la moglie del principe William è una principessa “glamour”. Un successo, quello di Kate Middleton, dovuto anche alla capacità di riuscire a venire incontro alle esigenze di chi la segue. Un esempio? Il vestito indossato per la tradizionale foto per gli auguri di Natale ai sudditi.

Per l’occasione, infatti, i Kate posa accanto al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis, indossando un abito di colore azzurro, con motivi floreali bianchi, un collo a V e una fascia sulla vita. Un modello che si chiama Aurora e prodotto da Boden. Scontato, questo vestito costa appena 60 sterline, ovvero meno di 80 euro. Un vestito a basso costo che ha letteralmente fatto impazzire le fan della duchessa, tanto da essere andato esaurito in poco tempo. Lo stesso sito di Boden, infatti, afferma che non vi sono più taglie disponibili in tutti i magazzini. Una chiara dimostrazione di come gli outfit scelta da Kate Middleton facciano tendenza.