Una foto in lingerie in bianco e nero per riecchieggiare gli sconfitti in Lazio-Juve: Anna Falchi si mostra così su Instagram.

L’aveva preannunciato in un’intervista radiofonica e ha mantenuto la sua promessa: Anna Falchi ha espresso la sua esultanza per la conquista della Supercoppa italiana da parte della Lazio, che ha sconfitto la Juventus per 3-1.

Anna Falchi esulta per Lazio-Juve

Dapprima l’attrice ha manifestato la sua felicità per la vittoria dei biancocelesti tramite una storia condivisa su Instagram in cui, sulle note di We are the Champions, ha scritto “Sempre forza Lazioo“. Poi, sul medesimo social network, ha postato una foto in lingerie ringraziando la sua squadra del cuore per il bel regalo di Natale. Ha poi definito Lulic, uno dei giocatori che ha segnato un goal, l’eroe del 22 dicembre, il suo numero fortunato.

Visualizza questo post su Instagram Non so come mai… ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero. Grazie per questo bel regalo di Natale della mia @official_sslazio Ora il nostro eroe del 26 maggio non sarà più #lulic71 ma #lulic73 , eroe del 22 dicembre. (Il mio numero fortunato) GRAZIEEEEEEEEE E SEMPRE FORZA LAZIOOOOOOOOOO #supercoppa #supercoppa2020 #supercup #sslazio @senad.lulic #lulic @10_luisalberto #luisalberto #imieiattimi #annafalchi #campioni Un post condiviso da Anna Falchi (@annafalchi22) in data: 22 Dic 2019 alle ore 10:57 PST

Ciò che salta all’occhio è il filtro utilizzato, ovvero un bianco e nero che richiama esattamente i colori della Juventus.

A sottolinearlo è lei stessa che a corredo dello scatto ha scritto “Non so come mai… ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero“. Tantissimi i commenti degli utenti che hanno apprezzato la foto, diversi anche con sagace ironia. “Premetto che sono della Roma ma se questi sono i risultati può continuare a vincere la Lazio“, “Mi sa che la Lazio quest’anno ti farà fare il calendario“, “Da juventino non so perché mi piace perdere contro la Lazio“, sono solo alcuni.

La Falchi aveva già preannunciato una reazione del genere qualora la squadra di Inzaghi avesse trionfato. Dopo il suo scatto seguito alla Lazio-Juve del Campionato che ha rivelato aver fatto da sola con a fianco il fidanzato juventino, aveva dichiarato che, in caso di vittoria, avrebbe fatto “la Superpoppa“.