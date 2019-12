Antonio Zequila parteciperà al Grande Fratello Vip

Antonio Zequila è il sesto volto che entrerà a far parte del Grande Fratello Vip, il reality show capitanato da Alfonso Signorini.

Antonio Zequila prenderà parte al Grande Fratello Vip: l’attore è il sesto concorrente ufficiale della nuova edizione del reality show, capitanata da Alfonso Signorini e con Pupo e Wanda Nara in veste di opinionisti.

Antonio Zequila al Grande Fratello Vip

Il nome di Antonio Zequila si è aggiunto alla chiacchierata lista di personaggi che prenderanno parte al Grande Fratello Vip: insieme a lui ci saranno anche Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Adriana Volpe e Michele Cucuzza. Secondo indiscrezioni anche Paola Di Benedetto prenderà parte allo show, ma a tal proposito ancora non ci sono state conferme. Tra i nomi più accreditati anche quelli degli ex volti di Uomini e Donne: Andrea Dal Corso e Ivan Gonzales. Come loro sembra che dal dating show di Maria De Filippi potrebbero essere estratti anche Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e Ida Platano, ma ancora non ci sono conferme in merito alla questione.





Zequila non è nuovo ai reality show: nel 2006 prese parte all’Isola dei famosi 3, e a seguire fu protagonista di un’accesa diatriba con Adriano Pappalardo a Domenica In.

Lo scontro tra i due fu tanto grave che la conduttrice Mara Venier – dopo essersi scusata col pubblico – fu sospesa dalla Rai per ben 3 anni. Chissà se la celebre conduttrice tornerà sull’argomento ora che Zequila tornerà in poleposition con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Al timone di questa edizione ci sarà Alfonso Signorini, mentre in veste di opinionisti vedremo la manager tutte curve Wanda Nara e Pupo.