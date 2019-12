Cosa ci fa Barbara D'Urso a Mediaset Espana? Il mistero dietro al post della conduttrice si infittisce, e tanti sono i dubbi dei fan.

Prima di trascorrere le Feste Natalizie coi suoi familiari Barbara D’Urso è volata in spagna, e con un post su Instagram ha incuriosito i suoi fan lasciando intendere di essersi recata negli studi del Grande Fratello Spagnolo. Nuovi progetti in vista?

Barbara D’Urso in Spagna

“Mai fermarsi”, ha scritto Barbara D’Urso sotto una scatto che la ritrae all’ingresso degli studi di Mediaset Espana. Pur non spiegando i motivi per cui si sarebbe recata in terra Spagnola la conduttrice ha lasciato comunque intendere che in serbo ci sarebbe qualcosa, e che probabilmente avrebbe a che vedere con i suoi programmi tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 22 Dic 2019 alle ore 2:08 PST



“Provate a indovinare”, ha aggiunto, postando anche un’altra foto che la ritrae con la star di Elite, Álvaro Rico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 22 Dic 2019 alle ore 11:59 PST







Il mistero dunque s’infittisce, e sono in tanti in attesa di sapere quali saranno i risvolti del viaggio che la conduttrice ha fatto in Spagna e soprattutto quali potrebbero essere le novità lavorative sul suo conto.

Intanto Domenica Live e Live – Non è la D’Urso resteranno fermi fino a gennaio, e la conduttrice ha confessato che trascorrerà le festività natalizie in compagnia dei familiari e degli affetti di sempre (due su tutti i suoi due figli, Giammauro Berardi ed Emanuele Berardi).