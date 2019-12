Belen a Che Tempo Che Fa: “Prigioniera del mio personaggio”

In un'intervista senza filtri Belen Rodriguez si è confessata a Che tempo Che fa: tra amori, successo e "segreti" familiari...

Prima delle feste di Natale Belen Rodriguez si è concessa un’intervista a cuore aperto: a Che Tempo Che fa ha raccontato se stessa, la sua carriera e si è lasciata anche sfuggire un dettaglio sulle presunte nozze di sua sorella Cecilia e Ignazio Moser.

Belen a Che tempo che fa

Dopo aver ripercorso il suo successo televisivo a Che tempo che fa, Belen Rodriguez si è lasciata andare ad alcune confessioni su se stessa: “Io sono molto più comica di come mi racconto. In realtà sono un po’ prigioniera del mio personaggio”, ha dichiarato la showgirl, da sempre nota per il suo fisico da urlo e i suoi scatti provocanti. Belen ha confessato che una delle prima a credere in lei sarebbe stata Maria De Filippi, la quale le avrebbe insegnato a valutare da subito le persone per capire dove volessero andare a parare: “Maria è un’osservatrice pazzesca”, ha detto la showgirl.





Un pensiero particolare infine Belen lo ha rivolto ai suoi affetti più cari, ovvero la famiglia e in particolar modo a sua sorella Cecilia.

Da tempo infatti si vocifera che lei e il fidanzato Ignazio Moser potrebbero convolare a nozze, ma a mettere freno all’indiscrezione ci ha pensato la stessa Belen, la quale ha detto che Cecilia “non sarebbe ancora pronta” e che questo sarebbe strano perché dopotutto lei sarebbe “la più romantica della famiglia.” Cecilia e Ignazio si sono conosciuti al Grande Fratello Vip nel 2017, e dopo pochi mesi dalla fine del programma sono andati a convivere nella casa di lei a Milano. I due non hanno fatto segreto di voler presto mettere su famiglia e magari convolare anche a nozze, ma almeno stando a quanto detto da Belen i tempi non sarebbero ancora maturi.