Belen Rodriguez è incinta? Una foto della showgirl argentina ha scatenato i dubbi dei fan di Instagram, e sembra proprio che lei mostri il pancino.

Sui social è spuntato uno scatto in cui Belen Rodriguez – “incartata” come un regalo di Natale – sembra proprio sfoggiare un pancino sospetto. La showgirl ha scritto un messaggio che ha fatto aumentare i dubbi dei fan, e del resto di una sua presunta gravidanza si parla ormai da mesi.

Belen Rodriguez è incinta?

“Avete finito i regali di Natale? Io mi sono portata avanti”, ha scritto ironica Belen Rodriguez nella didascalia a uno scatto provocante in cui è ritratta completamente senza veli e avvolta solo da del trasparente tulle rosso. Nello scatto sembra proprio che la bella argentina sfoggi un evidente pancino, e del resto non ha fatto segreto lei stessa di essere tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino anche per avere insieme a lui un altro bebè.

In tanti vedendo la foto non hanno potuto fare a meno di chiederle se fosse già incinta, e se il “regalo” che avrebbe fatto a suo marito sia proprio una sorellina o un fratellino per il piccolo Santiago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 19 Dic 2019 alle ore 11:31 PST







Il figlio della coppia è nato nel 2013, stesso anno in cui i due avevano pronunciato i fatidici sì. Nel 2015 poi, come un fulmine a ciel sereno, Belen e il ballerino si erano detti addio, e per moltissimo tempo la showgirl era stata legata al pilota di moto GP Andrea Iannone, con cui la storia d’amore è naufragata meno di un anno fa. A grande richiesta Belen è tornata col suo ex marito, e tra le altre cose aveva dichiarato a Verissimo che non avrebbe voluto “fare figli con padri diversi”, segno inequivocabile che lei e Stefano stessero cercando un’altra gravidanza.