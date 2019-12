Prezzi da capogiro per partecipare al Festival di Sanremo 2020: sui social è scoppiata l'indignazione dei fan per il costo eccessivo dei biglietti.

E’ scoppiata una vera e propria bufera in rete dopo che è stata annunciata la prevendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2020 e soprattutto il loro costo, giudicato da molti assolutamente impopolare.

Costo dei biglietti per Sanremo

Una polemica che non sembra arrestarsi quella per i biglietti del Festival di Sanremo 2020: chi volesse accaparrarsi un biglietto in galleria o nella platea dovrà infatti spendere rispettivamente 672,00 o 1290,00 euro. Prezzi ritenuti assolutamente impopolari da parte dei fan del programma e da tutti coloro che, allettati all’idea di prendere parte a questa nuova edizione dello show, erano intenzionati ad acquistare un biglietto in prevendita. I ticket saranno acquistabili sul sito ufficiale della kermesse dall’8 al 14 gennaio, ma i prezzi sono a dir poco da capogiro: i biglietti singoli della galleria le prime 4 serate si aggirano attorno ai 100 euro, 320 quelli per la finale.

Per quanto riguarda la platea ogni biglietto per singola serata costa 180 euro (esclusa la finale).



Gli utenti si sono a dir poco indignati per il costo eccessivo dei biglietti, ma in tanti sono già impazienti di vedere questa 70esima edizione della Kermesse: a grande richiesta Roberto Benigni ha annunciato che sarà tra gli ospiti dello show, e come lui dovrebbero esserci anche Fiorello e Jovanotti, da sempre grandi amici del direttore artistico di questa edizione Amadeus. Sui social la polemica per i biglietti costosi non sembra arrestarsi, ma è fuor di dubbio che come ogni anno l’audience del Festival sarà a dir poco elevata: tanti gli ospiti internazionali e nazionali attesi sul prestigioso palco dell’Ariston, per quella che sarà senza dubbio un’edizione straordinaria dello show.