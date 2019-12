Vittorio Sgarbi presenta il "Diario della capra 2019/2020" che contiene le sue più celebri citazioni e importanti opere d'arte.

Vittorio Sgarbi è il critico d’arte per eccellenza, ma non è solo questo il suo lavoro. L’uomo è anche curatore di grandi e importanti mostre internazionali, scrittore di libri best seller e volto televisivo. La nuova agenda scolastica, pensata per gli studenti: il “Diario della capra”, raccoglie le più celebri frasi provocatorie di Vittorio Sgarbi.

Il Diario della capra di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è un personaggio molto chiacchierato per via della sua personalità sui generis. Le sue provocazioni fanno discutere, possono non piacere e talvolta scandalizzare ma il suo parere nel ruolo di critico d’arte è indiscutibile.

Di recente è stato pubblicato il suo “Diario della capra 2019/2020”, creato per gli studenti. La scelta del nome è dovuta alla sua celebre citazione “capra”. L’agenda contiene le sue frasi tipiche come:

“La vera questione morale è l’ignoranza”

“Più pinacoteche, meno discoteche”

“Da qualche parte nel mondo per ogni uomo esiste la donna ideale. Basta evitarla”

È presente inoltre una raffinata selezione di opere d’arte, alcune di queste molto rare. Si tratta di un buon modo per ricordare agli studenti, mese dopo mese, le bellezze del nostro patrimonio culturale.

