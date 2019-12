Ai fan dei social non sfugge niente, tantomeno il dettaglio nell'ultima foto di Natale postata da Chiara Ferragni e da suo marito Fedez.

Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso con i fan un classico scatto natalizio in posa difronte all’albero di natale. Ai fan della coppia non è sfuggito però un dettaglio nel tenero scatto di famiglia, e non hanno fatto a meno di farglielo notare.

Fedez e Chiara Ferragni: la foto di Natale

Come ogni anno Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso con i fan un tenero scatto a tema natalizio: con loro ovviamente anche il cane Matilda e il loro piccolo Leone, seduti insieme a loro difronte all’albero di Natale. “L’hanno scorso eravate più sorridenti”, hanno fatto notare in tanti alla coppia, specialmente perché Chiara Ferragni non ha mancato di condividere proprio lo scatto “incriminato”, ovvero quello di Natale 2018.

Visualizza questo post su Instagram Christmas 2019 vs. Christmas 2018 ❤️ The Ferragnez family wishes you the best days with your beloved ones 💘 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 20 Dic 2019 alle ore 10:43 PST







In tanti hanno lasciato intendere che forse per la coppia potrebbe non essere stato un anno così “felice” per via di una presunta crisi, ma c’è anche chi giustamente ha evidenziato come l’ultimo periodo non sia stato facile per i due e in particolare per Fedez (il quale recentemente ha confessato in un’intervista scandalo i motivi dietro la sua rottura dagli ex soci J-Ax e Fabio Rovazzi, con i quali è stato inseparabile fino a circa un anno fa).