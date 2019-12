Giulio Golia lascia Le Iene: la decisione

Giulio Golia ha annunciato che lascerà Le Iene: il post è stato accolto con enorme tristezza da parte dei fan del celebre inviato.

Attraverso un post sui social Giulio Golia ha dichiarato che per un po’ lascerà la sua seconda casa, ovvero la redazione de Le Iene: l’annuncio del celebre inviato a sconvolto i fan del programma.

Giulio Golia lascia Le Iene

A sorpresa Giulio Golia ha rivelato che per un po’ lascerà la sua “seconda pelle” ovvero quella di inviato de Le Iene. Golia non ha spiegato i motivi dietro la sua decisione, anche se in molti credono che la ragione sia da ricercare dietro ai due grandi lutti che il conduttore ha dovuto affrontare nel 2019: ad aprile è scomparsa sua madre e ad agosto è morta l’amica di sempre Nadia Toffa, a cui lui aveva dedicato messaggi di grande affetto e commozione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulio Golia (@giuliogolia) in data: 23 Dic 2019 alle ore 1:01 PST







Da oltre 20 anni Giulio Golia è una delle Iene più apprezzate dal pubblico, e lo studio televisivo è stato davvero la sua seconda casa.

Il messaggio dell’inviato è stato accolto con tristezza e rammarico da parte dei suoi sostenitori e dai telespettatori del programma, che da sempre hanno mostrato di apprezzare i suoi servizi e il suo temperamento “da orso buono” della tv. “Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate”, ha scritto Giulio Golia in conclusione del suo post, senza fornire ulteriori spiegazioni sui motivi che lo avrebbero mosso a prendere questa scelta. Dopo la morte di Nadia Toffa il conduttore aveva riferito che “niente sarebbe più stato lo stesso”, e in molti credono che la sua decisione sarebbe dovuta in parte anche alla scomparsa della giovane collega.