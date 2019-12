Nel cuore di Maria De Filippi c'è stato un grande amore del passato che ha rivelato per la prima volta alcuni dettagli sulla loro liaison.

Prima d’incontrare Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha avuto un primo grande amore con cui la storia d’amore sarebbe naufragata giusto nel tempo di un batter di ciglia. L’uomo ha confessato i dettagli sulla sua storia d’amore con la conduttrice.

Maria De Filippi: l’ex fidanzato

L’uomo che stava con Maria De Filippi prima di Maurizio Costanzo si chiama Paolo, ed è manager di una nota casa farmaceutica. Ha rivelato lui stesso che lui e la conduttrice si conobbero ai tempi del liceo, ma che la loro storia d’amore durò giusto il tempo di un flirt estivo prima che lui decidesse di lasciarla. “Adesso, anche se sono passati anni, il ricordo di Maria è ancora vivo dentro di me, tanto che mi commuovo quando la vedo in televisione”, ha raccontato l’uomo, che ha confessato anche che l’allora giovanissima conduttrice avrebbe dato a lui, timidamente, il suo primo bacio.

“Quando stava con me era una ragazza timida, con i capelli lunghi e castani, e non aveva mai dato un bacio in vita sua”, ha rivelato.





L’ex fidanzato di Maria De Filippi sarebbe stato anche il primo uomo a lasciarla, ma sembra che lei la prese sportivamente: “Anche se è stato breve, ti ho voluto tanto bene”, gli avrebbe detto, facendo sì che i rapporti si distendessero e lei e Paolo diventassero amici.

Purtroppo i due si persero comunque di vista, anche se l’uomo ha confessato che ancora oggi conserverebbe un grande affetto per la famosa conduttrice, e che quasi si commuoverebbe vedendola in televisione.