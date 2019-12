Per questo Natale 2019 sono tantissime le novità culinarie: una pizzeria di Cassino ha inventato il pandoro alla pizza.

A Natale, si sa, regna l’innovazione soprattutto in campo culinario. Tra le prelibatezze che si potranno degustare per le prossime festività arriva la grandissima novità: un pandoro al gusto pizza. Praticamente una margherita creata con la forma del tradizionale dolce natalizio. Stando alle prime indiscrezioni, esattamente come quello alla mozzarella di bufala, il pandoro-pizza sta già riscuotendo grande successo.

Natale 2019: il pandoro alla pizza

L’opinione pubblica è divisa: gli estimatori del dolce in quanto tale non lo vedono di buon occhio, ma sono moltissimi gli italiani che non che non vedono l’ora di poter assaggiare il pandoro alla pizza, novità di questo Natale 2019. Prosegue infatti il filone dell’innovazione perseguito da tutti coloro che vogliono allontanarsi dai sapori tradizionali per sperimentare gusti e accostamenti nuovi.

E quale miglior esperimento se non mettere insieme il re dei dolci natalizi con la regina della cucina napoletana? L’idea è venuta ai proprietari della pizzeria “Mamma mia” di Cassino, in provincia di Frosinone che hanno deciso di produrre questa creazione a metà strada tra il dolce e il salato che farà impazzire gli ospiti di tutte le tavole per il pranzo del 25 dicembre.





Il pandoro alla mozzarella

L’innovazione lanciata a Frosinone va a fare il paio con un’altra grande novità culinaria in arrivo questa volta da Caserta: il pandoro alla mozzarella di bufala. Si tratta in questo caso di un latticino vero e proprio che, invece di avere la tradizionale forma della mozzarella, ha tutte le sembianze del dolce di origine veronese.

La curiosità creatasi sui social è stata altissima e ci aspetta il boom di acquisti.