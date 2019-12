Si è sottoposto a ben 69 interventi chirurgici Rodrigo Alves, e adesso a causa di questi potrebbe avere seri problemi di salute.

Il Ken Umano Rodrigo Alves ha confessato di non volersi più sottoporre a interventi chirurgici. Ma adesso, a causa della chirurgia, il suo naso si starebbe atrofizzando, e lui potrebbe avere gravi problemi a respirare.

Rodrigo Alves: il naso

Nel salotto di Barbara D’Urso la conduttrice molti dei suoi ospiti hanno provato a dissuadere Rodrigo Alves: il Ken Umano ha infatti dichiarato di essersi stufato di sottoporsi ad interventi chirurgici, ma adesso proprio a causa della chirurgia starebbe avendo diversi problemi, uno su tutti quello al naso. “Sta collassando”, ha spiegato l’ex gieffino, che sulla vicenda avrebbe interpellato medici e luminari. Alves si è sottoposto a ben 69 interventi di chirurgia plastica, e si sarebbe anche fatto asportare le costole per somigliare in maniera sempre più verosimile al “fidanzato di Barbie”, Ken.





La sua decisione è stata più volte oggetto di critiche, e adesso potrebbe costargli anche dei problemi di salute non indifferenti.

Nonostante Barbara D’Urso si sia detta preoccupata e nel suo studio in tanti abbiano provato a convincerlo, Rodrigo Alves ha detto di non voler più andare sotto i ferri, anche se è evidente che il suo naso stia cambiando aspetto rendendogli sempre più difficile respirare. “Io ho 36 anni e non voglio più essere magro. Sto cercando di ridimensionarmi e di circondarmi di persone che mi amano per quello che sono e non per come mi vedono”, ha confessato Alves, che in più di un’intervista si è detto pentito della propria decisione affermando di voler tornare come era prima.