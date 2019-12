Signorini e lo spot del Grande Fratello Vip: è polemica?

Alfonso Signorini è il protagonista dello spot del Grande Fratello Vip che sta suscitando numerose polemiche: ecco perché.

Lo spot del Grande Fratello 2020 ha suscitato non poche polemiche: a rivelarlo è stato lo stesso conduttore di questa edizione del reality show, Alfonso Signorini, che tra l’altro è stato protagonista del video incriminato.

Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip

Ha suscitato non poche polemiche lo spot promozionale della nuova edizione del Grande Fratello Vip: protagonista del video è Alfonso Signorini, il quale senza t-shirt e sulle note di Casta Diva si vede correre all’interno di un corridoio alle cui pareti vengono trasmesse le immagini delle passate edizione del programma. Secondo Signorini in molti lo avrebbero scambiato per Stefano Bettarini per via del suo fisico scolpito, e inoltre avrebbe anche aggiunto che in tanti sui social lo avrebbero insultato con frasi e commenti poco carini.

"Ancora tu? Basta", avrebbe scritto qualcuno tra i commenti al discusso spot.





Alfonso Signorini sarà conduttore per la prima volta al Grande Fratello Vip che, nelle passate edizioni, era stato condotto da Ilary Blasi. La conduttrice ha detto di voler voltare pagina, e ha anche confessato che le piacerebbe occuparsi più di cinema che di televisione in futuro. Insieme ad Alfonso Signorini in questa quarta edizione del reality show vi saranno anche Pupo e la manager tutte curve Wanda Nara in veste di opinionisti. Tra i concorrenti in gara invece i nomi dati per certi sono invece quelli di Antonio Zequila, Rita Rusic, il cantante Pago, Antonella Elia, la conduttrice Adriana Volpe e Michele Cucuzza.