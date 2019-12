Alberto Mezzetti ha rivelato che tra lui e Barbara D'Urso ci sarebbe stato molto di più che una semplice cena: come reagirà la conduttrice?

L’ex vincitore del Grande Fratello ha rivelato attraverso Instagram che tra lui e Barbara D’Urso ci sarebbe stato molto di più che una semplice amicizia, e ha provato con un messaggio a “riappacificarsi” con la conduttrice…

Alberto Mezzetti e Barbara D’Urso

Alberto Mezzetti ha postato su Instagram una foto di un suo romantico ballo con Barbara D’Urso. Che l’ex vincitore del Grande Fratello provasse qualcosa per la conduttrice è cosa nota, e adesso ha rivelato: “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più…ma poi le cose belle finiscono purtroppo…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Mezzetti (@albertomezzetti) in data: 23 Dic 2019 alle ore 4:52 PST

Insomma, tra lui e la conduttrice ci sarebbe stato un flirt ma poi tutto si sarebbe concluso in un nulla di fatto e, stando a quanto rivelato da Mezzetti in seguito, lei non lo avrebbe più “voluto” nei suoi programmi.

Il post dell’ex gieffino sembra voler essere un gesto di pace, tanto che alla fine del messaggio conclude, rivolgendosi alla Carmelita Nazionale: “Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo.” Lei non ha risposto pubblicamente al messaggio, e in tanti hanno accusato l’ex gieffino di voler speculare su un rapporto ormai finito nel dimenticatoio per tutti.





In seguito alle accuse mosse dagli haters Mezzetti ha insistito sul fatto che non avesse intenzione di mancare di rispetto a nessuno, e ha rivelato di dover “risolvere la questione rimasta in sospeso” tra lui e la conduttrice perché da oltre 2 anni si vedrebbe rifiutare l’ingresso nei programmi tv.