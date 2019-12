Bianca Atzei e Stefano Corti saranno presto genitori? L'indiscrezione sulla coppia ha fatto impazzire i fan dei social.

Secondo fonti vicine alla coppia, Bianca Atzei e la iena Stefano Corti sarebbero in attesa del loro primo bambino: la notizia ancora non ha ricevuto conferme o smentite dalla coppia, e i fan sono in trepidante attesa.

Bianca Atzei e Stefano Corti: bambino

Per la gioia dei fan sembra che finalmente Bianca Atzei e Stefano Corti metteranno su famiglia: secondo una fonte vicina alla coppia i due sarebbero in attesa del loro primo bambino (il secondo per l’inviato delle Iene che ha già un figlio nato da una precedente relazione). Dopo la travagliata rottura dal pilota Max Biaggi finalmente Bianca Atzei sembra aver trovato la serenità, e chissà che presto lei e Stefano Corti non decidano anche di convolare a nozze: sui social la coppia sembra essere sempre più affiatata.

Stando a indiscrezioni galletto fu un concerto di Gigi D’Alessio: è lì che i due si sarebbero conosciuti e sarebbe scoppiato il colpo di fulmine. Anche sui social i due sono usciti allo scoperto, e finalmente sembra che Bianca sia tornata a sorridere dopo il suo immenso dispiacere per la fine dell’amore con Max Biaggi che, dopo la rottura, di lei non aveva più voluto sapere. La cantante aveva pianto per la storia naufragata durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, e aveva confessato che Biaggi l’avesse lasciata improvvisamente e senza fornirle spiegazioni particolarmente valide. Lei e Stefano Corti confermeranno la notizia della tanto attesa gravidanza? Staremo a vedere!