Dal 2021 arriverà la crociera più cara al mondo: un viaggio di 123 giorni su tre navi e 5 hotel ad un prezzo da capogiro. Tutti i dettagli.

Six Star Cruises lancerà per il prossimo 2021 la crociera più cara al mondo: 123 giorni di viaggio su tre navi e in 5 hotel diversi. La società inglese è specializzata nell’organizzazione di crociere di lusso e con questa novità non si è di certo risparmiata. A bordo di questa nave si toccheranno 41 porti diversi per un totale di 11 Paesi visitati e circa 263 escursioni a terra. Siete pronti a partire? Vediamo i dettagli del viaggio.





La crociera più cara al mondo

Salperà il prossimo 11 novembre 2021 la crociera più cara al mondo: si chiamerà One Milion Pound Cruises, firmata da Six Star Cruises, specializzata in viaggi di lusso. Nel pacchetto sono comprese le notti trascorse in 5 hotel di lusso a Dubai, Hong Kong, Sydney, Auckland e Tokyo.

Inoltre, si potrà partecipare a un viaggio su tre navi diverse che toccheranno 11 Paesi e 41 porti diversi. Per i più intraprendenti è possibile anche prendere parte alle 263 escursioni previste dalla compagnia. Infine, se non vi siete ancora convinti, la compagnia offre anche al possibilità di visitare 5 delle attrazioni più belle al mondo. Ognuno di questi viaggi aggiuntivi (compresi nel pacchetto) prevede anche l’utilizzo di elicottero, jet privato o veicoli con autista per gli spostamenti.

Il prezzo dell’intero pacchetto è di 1 milione di euro.

L’itinerario di viaggio

Le coccole partiranno già dal primo volo che salperà da Londra a Dubai con Emirates. Una volta atterrati negli Emirati Arabi si procederà allo spostamento in elicottero per raggiungere il Burj Al Arab, dove gli sopiti trascorreranno le prime tre notti.

Poi si ripartirà per Hong Kong dove si trascorreranno altri quattro giorni prima di partire per la prima crociera. I 31 giorni successivi, infatti, porteranno gli ospiti in Vietnam, Cambogia, Thailandia, Indonesia e Australia.

Dopo aver trascorso il Natale e il Capodanno trascorso nella capitale australiana, a Sydney, si ripartirà con un jet privato per Auckland. Da lì si visiteranno le grotte di Waitomo e Hobbiton, i luoghi de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson.

In seguito ci sarà un’altra crociera di 30 giorni a Bali, per poi proseguire (con un’altra nave) alla scoperta di Tokyo, dove si trascorreranno 32 giorni. In quest’ultimo viaggio si attraverseranno anche l’Indonesia, il Vietnam, la Thailandia, la Cina e il Giappone.

Dopo le ultime 5 notti in un hotel del Giappone, infine, si tornerà a Londra il 13 marzo del 2022.