Sta facendo il giro del web la foto pubblicata su Instagram da Victoria Beckham che ritrae il marito David con indosso un cappello da Babbo Natale.

Con l’avvicinarsi del Natale anche i personaggi del mondo dello spettacolo fanno a gare nel pubblicare le migliori fotografie a tema; come ha fatto poche ore fa anche Victoria Beckham, che sul suo account Instagram ha postato un’immagine del marito ed ex calciatore David agghindato con un grazioso cappello da Babbo Natale. Una fotografia che ha subito scatenato le migliaia di fan dell’ex Spice Girls, precipitatisi a commentare il post della vigilia di Natale.

David Beckham agghindato per Natale

Visualizza questo post su Instagram Happy Christmas Eve!!! Xxxx we love u @davidbeckham x Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham) in data: 24 Dic 2019 alle ore 1:14 PST



Pubblicata nella mattinata del 24 dicembre, la foto ritrae un David Beckham dall’aria sognante con in testa l’iconico copricapo natalizio e corredato dalla didascalia della moglie Victoria che recita: “Felice Viglia di Natale, vi vogliamo bene!”.





Sono però decine i commenti che si sono susseguiti in poche ore sotto la foto, in gran parte di utenti che si complimentavano per l’aspetto del marito David, ancora in splendida forma nonostante i 44 anni.

Tra i messaggio si può infatti leggere: “Ragazza fortunata”, ma anche: “Questo è il babbo Natale che chiunque vorrebbe scendesse dal camino”.

Soltanto pochi giorni fa era circolato su internet un video in cui gli amorevoli genitori David e Victoria si adoperavano nel creare giocattoli artigianali per i propri quattro figli, in un momento di convivialità familiare all’insegna del vero spirito natalizio.