Alla vigilia della messa in onda dell’ultima puntata della serie su Rai 1 “Ognuno è perfetto” Edoardo Leo ha pubblicato un messaggio ai suoi fan. Nessuno spoiler, ma soltanto un commento particolare sul finale del film. Edoardo, infatti, ha raccontato la gioia che ha provato nel lavorare con tutto il cast e ha scritto: “Spero vi lasci, come regalo di Natale, lo stesso sorriso che mi porto dietro io dopo aver lavorato tanti mesi con questi amici straordinari”. Non è chiaro se ci sarà una seconda stagione, ma alcuni attori hanno già confermato la loro disponibilità.





Edoardo Leo, Ognuno è perfetto

Non si sa ancora se la serie proseguirà, ma di certo ha incontrato l’interesse di moltissimi spettatori. Cristiana Capotondi, inoltre, si è già data disponibile per girare la seconda stagione. Ma ha anche ammesso le perplessità che la affliggevano all’inizio: “Tutti abbiamo avuto delle perplessità nei primi giorni, quando abbiamo fatto il workshop con i ragazzi – ha raccontato l’attrice -. Eravamo molto preoccupati. Alcuni di loro fanno teatro, quindi volevano improvvisare. A volte, portavano nella storia le dinamiche che si creavano tra loro.

Alla fine, però, sono stati molto attenti, hanno imparato velocemente. A fine lavorazione le mamme ci dicevano che avevano trovato dei figli diversi”.