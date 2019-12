Un selfie allo specchio e pubblicato sui social è stata un'occasione per immortalare Fedez nudo. A pubblicare l'immagine è stata Chiara Ferragni

Secondo Chiara Ferragni, la fashion blogger più apprezzata del momento, il suo dolce maritino le rovina sempre le foto, intrufolandosi in bagno e in camera da letto quando lei si sta dedicando a selfie e scatti meravigliosi. Questa volta si è vendicata e lo ha fatto pubblicando sui social una foto di Fedez nudo.

Fedez nudo: lo scatto di Chiara Ferragni

Amara sorpresa per Fedez? Un selfie allo specchio della Ferragni immortala il marito nudo di spalle. Il suo lato B è coperto solo dal bollino “vietato ai minori di 18 anni”. La didascalia non lascia dubbi: “Always photobombing my pics”. Il famoso rap, insomma, troppo spesso si intromette nelle foto della moglie.

Non mancano i commenti divertiti, ma molte anche le parole di apprezzamento: “Perché vietato ai minori di 18 anni? È solo un cu**tto”. Molti uomini, invece, si appellano alla Ferragni: “Senza offesa per Fedez, ma preferiamo te”.



Intanto la coppia, insieme al loro amatissimo Leone, si concede delle vacanze meravigliose, lussuose e rilassanti sulle Dolomiti, a Madonna di Campiglio. Per le loro feste i tre non potevano che soggiornare al Lefay Resort & Spa Dolomiti. Solo pochi giorni fa aveva fatto scalpore l’immagine dei due sposini nella vasca da bagno, nudi e fotografati mentre si concedono un dolce bacio. “Che orrore, c’è persino la gente riflessa nello specchio”, “Solo spettacolo”, commentano alcuni. E ancora: “Praticamente è un set fotografico. Pure mentre fate il bagno avete ospiti con i telefoni in mano”