Francesca Cipriani senza veli: i fan in tilt per la foto

Francesca Cipriani ha fatto impazzire i fan dei social con della lingerie a dir poco striminzita, e che lasciava vedere più del dovuto...

Francesca Cipriani senza veli

L’ex naufraga non ha fatto segreto di essere ricorsa alla chirurgia plastica per aumentare la taglia del proprio seno, e in particolare ha ammesso di aver raggiunto un’ottava misura. La showgirl non ha neanche mai nascosto di voler diventare una specie di maggiorata, e ha sempre detto che a spingerla a sottoporsi a interventi chirurgici (per seno e glutei) sarebbero stati unicamente i suoi gusti estetici. “Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo.

So già che cosa vuole dirmi: Francesca, lei si rifà perché è fragile, insicura e non ci sono limiti. Può essere, anzi magari è proprio così”, ha ammesso in un’intervista.





In effetti sui social oltre ai commenti dei suoi ammiratori non le sono mancate anche critiche: più di una volta a causa degli interventi chirurgici la Cipriani ha ammesso di aver avuto problemi e per questo in molti le hanno fatto notare che sarebbe stata altrettanto bella al naturale, e senza bisogno di ritocchini.