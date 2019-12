Gli auguri di Natale di Harry e Meghan: protagonista il piccolo Archie

Nella tradizionale cartolina di Natale pubblicata online da Harry e Meghan, il piccolo Archie diventa protagonista gattonando verso l'obiettivo.

È un Natale 2019 con grandi novità all’interno della famiglia reale britannica, che per il primo anno avrà tra i suoi componenti anche il piccolo Archie: il figlio del principe Harry e di Meghan Markle nato lo scorso 6 maggio. Il bambino è infatti il protagonista assoluto della cartolina di Natale pubblicata sugli account social ufficiali della Royal Family, con alle spalle i genitori sorridenti che guardano il loro figlio gattonare verso la telecamera.

Gli auguri di Harry, Meghan e Archie

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl — The Queen’s Commonwealth Trust (@queenscomtrust) December 23, 2019



La cartolina pubblicata sui social network consiste in una semplice gif animata in bianco e nero con in primo piano il piccolo Archie, accompagnato alle sue spalle dagli amorevoli genitori e dalla scritta: “Buon Natale e Felice Anno Nuovo dalla nostra famiglia alla vostra”. Un grazioso augurio da parte di quello che è stato l’ultimo nucleo familiare della famiglia reale a costituirsi.





Harry e Meghan, ufficialmente noti alla stampa come il Duca e la Duchessa di Sussex, stanno attualmente trascorrendo un periodo di riposo in Canada per potersi riprendere dai numerosi impegni avuti in seguito alla nascita di Archie a maggio.

Per questo motivo, la famiglia non sarà presente alla tradizionale riunione della famiglia reale che ogni anno si tiene nella loro tenuta di Sandringham, nella contea di Norfolk.