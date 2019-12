Simona Ventura contro Diletta Leotta: la conduttrice ha detto la sua sul modo di vestire della giovane collega.

Dopo Antonella Clerici anche Simona Ventura ha detto la sua su Diletta Leotta, e in particolare ha criticato il modo di vestire della prorompente e giovanissima collega.

Simona Ventura ha dichiarato di trovare l’abbigliamento di Diletta Leotta un po’ troppo disinibito per i suoi gusti: “Il problema non è diciamo la coscia fuori, che io la vedo con ironia e la trovo una splendida ragazza. Il problema è la credibilità, e l’autorevolezza”, ha dichiarato, e ha anche aggiunto: “E’ anche il tipo di foto che fa… Se vai per quei mari, vorrei dire, quei pesci trovi…”





Non è la prima collega a esprimere un simile parere sulla giovanissima conduttrice, e prima di lei anche Antonella Clerici aveva detto parole simili riguardo all’abbigliamento della conduttrice.

Sui social Diletta Leotta è famosa per le sue forme prorompenti e per i suoi look mozzafiato, ma in passato i suoi scatti osé le sono valsi anche qualche problemino: nel 2015 gli hacker riuscirono ad accedere ai suoi account di posta, e misero in giro molte foto che ritraevano la conduttrice completamente in déshabillé.

Diletta Leotta risponderà alle critiche mosse dalle due colleghe? Per il momento sembra che alla conduttrice non importi molto di simili commenti, e ha sempre vestito in maniera che le sue lunghe gambe e le curve vertiginose risaltassero nella maniera migliore. Dopo un periodo da single sembra che oggi Diletta Leotta abbia ritrovato la serenità accanto al pugile Daniele Scardina, con il quale è stata più volte pizzicata insieme a scambiarsi baci a dir poco bollenti.