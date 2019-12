Lingerie rossa, cerchietto da renna, bastoncino natalizio e un fisico pazzesco: il quiz di Natale proposto da Taylor Mega ha stupito i suoi fan.

Taylor Mega ha pubblicato tre scatti super sexy per Natale: l’influencer, però, ha scelto un modo particolare per presentarsi ai fan. Dopo aver costruito una specie di quiz, infatti, Taylor ha scritto: “Non sapevo quale scegliere” e si è affidata al giudizio del web. Nei tre bellissimi scatti, la giovanissima appare in lingerie rossa con un fisico pazzesco. I fan sono letteralmente impazziti per il Babbo Natale migliore del web. Vediamo quale immagine ha ottenuto il maggior numero di like.





Taylor Mega in tema Natale

“Quale vi piace di più: 1, 2 o 3?”. Con questo quiz in tema Natale Taylor Mega ha stupito tutti i suoi fan su Instagram. L’influencer, infatti, ha pubblicato tre scatti super sexy indossando lingerie rossa, cerchietto con le corna da renna e bastoncino natalizio vicino alle labbra.

Un modo davvero originale per augurare al web il miglior Natale di sempre.

Visualizza questo post su Instagram Quale vi piace di più? 1,2 o 3 ? 🦌🎅🏻 Non sapevo quale scegliere 🤯😝 Ph @lucasgro #taylormega #natale #merryxmas #merrychristmas Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 22 Dic 2019 alle ore 8:41 PST

Dai commenti e i like ricevuti possiamo dire che i fan non hanno preferito uno tra i tre scatti, ma hanno apprezzato tutte le immagini. Nonostante i dettagli fossero davvero minimi, non si può negare che la bellezza si Taylor è ineguagliabile. Nella prima foto, infatti, l’influencer mostra uno sguardo molto provocante, nella seconda da spazio alla dolcezza e nella terza solleva gli occhi al cielo.