“Provo grande disprezzo per loro!”. Aurora Ramazzotti si sfoga con queste parole, commentando una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. La giovane conduttrice, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, usa spesso i profili social per commentare e condividere con i fan ciò che le succede nella vita quotidiana.





Aurora Ramazzotti si sfoga su Instagram

La giovane conduttrice televisiva e speaker radiofonica, Aurora Ramazzotti, ha usato Instagram per documentare e raccontare un “problema” con il quale si è trovata a dover convivere. Nel video pubblicato Aurora sta passeggiando per le strade di Milano. Mentre cammina racconta di come alcuni ragazzi abbiano preso l’abitudine di riunirsi davanti al supermercato, vicino a dove abita, per ascoltare musica a volume altissimo con delle casse giganti.

“Il mio problema è che non ho il coraggio di cacciarli, così a volte mi affaccio e li fisso dalla finestra”, ha confessato la giovane star.

“L’altro giorno mi hanno vista e mi hanno urlato contro. Provo disprezzo per loro, vorrei che andassero altrove e non sotto casa mia”. La Ramazzotti continua così il suo sfogo ironico sui social contro i giovani milanesi.

All’inizio di dicembre Michelle Hunziker aveva pubblicato un’inedita foto della piccola Aurora su Instagram. La foto aveva fatto impazzire i fan per la dolcezza e tenerezza di quei ricordi di famiglia. La Hunziker ha un rapporto molto speciale con la figlia, nata dalla relazione con il cantante Eros Ramazzotti quando la conduttrice aveva solo 20 anni. La showgirl svizzera aveva deciso di pubblicare la tenera foto in occasione del 23° compleanno della figlia Aurora.