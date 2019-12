Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere il Natale in famiglia a casa di Stefano De Martino a Napoli: ecco alcune immagini della festa.

Trascorrere il Natale in famiglia è tradizione per moltissimi italiani: anche Belen Rodriguez, però, ha deciso di passare il 25 dicembre a casa di Stefano De Martino. La coppia, insieme al piccolo Santiago, ha trascorso dei momenti davvero speciali, nonostante all’appello mancassero Cecilia e Jeremias. Dai social network, Belen ha pubblicato tantissimi scatti che sono piaciuti moltissimo ai follower. Vediamo come ha trascorso il Natale la showrgirl argentina.





Belen Rodriguez, Natale in famiglia

Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere il Natale in famiglia a casa di Stefano De Martino a Napoli: sui social ha reso partecipi i fan dei festeggiamenti. Un’esplosione di stories sono apparse sul profilo Instagram della showgirl argentina. Stefano e Santiago, i regali di Natale, i vestiti, il trucco: insomma, qualsiasi dettaglio possibile è finito sul web.

Belen ha stupito ancora una volta i suoi fan con degli scatti davvero unici. In una storia, in particolare, ha deciso di condividere “I miei amori”, cioè Stefano e il piccolo Santiago indaffarati a scartare i regali.

In un successivo scatto, invece, Belen ha pubblicato un selfie che mostra la sua impeccabile figura e il trucco scelto per il 25 dicembre. Come outfit, invece, la showgirl ha optato per una semplice maglietta a maniche lunghe nera con dei piccoli pallini bianchi.

Infine, presenti a casa De Martino anche la sorella di Stefano, Agnese, e Patrizia Griffini, una grande amica di Belen. All’appello, però, mancano la sorella della showgirl, Cecilia con Ignazio (a Trento dalla famiglia di lui), e Jeremias con Soleil.