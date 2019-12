Una sorpresa incredibile quella ricevuta da Giorgia Palmas a Natale: Filippo Magnini le ha fatto la proposta di matrimonio sotto l'albero.

Filippo Magnini ha scelto il giorno di Natale per fare la proposta di matrimonio alla fidanzata Giorgia Palmas: la donna ha detto sì. Grandissima festa quindi per la coppia che già dallo scorso ottobre aveva annunciato le intenzioni di convolare a nozze. In un’intervista, infatti, Magnini aveva assicurato di voler sposare Giorgia (“Per me il matrimonio è un valore importante, se trovi la persona giusta come Giorgia, lo farò”). Le premesse, dunque, erano evidenti. la coppia, inoltre, sta insieme da marzo del 2018. Qualche settimana prima di Natale, inoltre, il nuotatore e la showgirl avevano fatto il primo shooting con i vestiti nuziali. Ma ora è ufficiale. Vediamo come ha reagito il web.





Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Una sorpresa incredibile quella ricevuta da Giorgia Palmas nella giornata di Natale: il fidanzato Filippo Magnini le ha chiesto di sposarla.

La proposta è avvenuta a Milano, nella casa dei due fidanzati di fronte alla famiglia. La donna ha pubblicato sui suoi profili social il momento della proposta, alla quale senza indugio ha detto Sì. “Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento – ha scritto la showgirl su Instagram -. Ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti Amo da morire, sono la persona più felice del mondo”.

Visualizza questo post su Instagram SI 💍❤️ 25.12.2019 ~ Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola 💫 Ti Amo da morire @filomagno82 sono la persona più felice del mondo😍😍😍😍😍 Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 25 Dic 2019 alle ore 9:36 PST

Molto più breve è stato invece il commento di Magnini, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “She said Yes”, cioè “Ha detto sì”. Inevitabili gli auguri dei colleghi e di tutta la Federnuoto.