Kevin Spacey, 60 anni, ha pubblicato sui social un video di auguri interpretando Frank Underwood: "Se vi attaccano, uccideteli con la gentilizza".

A un anno esatto di distanza dal video Let me Frank (il primo post pubblicato dopo le accuse di molestie sessuali), l’attore Kevin Spacey torna con un nuovo video in cui recita in puro stile Underwood, il personaggio da lui interpretato nelle prime cinque stagioni della serie Netflix House of Cards.

Postato sui social e sul canale YouTube dal titolo Ktwk, Spacey appare vicino ad un caminetto: “Non pensavate che avrei perso l’occasione di augurarvi buon Natale, vero?”. L’attore, 60 anni, continua dicendo che il 2019 è stato “un anno piuttosto buono” dichiarandosi grato di aver recuperato la salute. E aggiunge: “ho fatto alcuni cambiamenti nella mia vita e mi piacerebbe invitarvi a seguirmi. Entrando nel 2020 voglio esprimere il mio voto a favore di una maggiore bontà in questo mondo”.





Kevin Spacey: video di auguri

Poi continua facendo sapere di essere dannatamente serio.

Infine, conclude lanciando il messaggio decisivo: “La prossima volta che qualcuno vi farà qualcosa che non vi sta bene, potete attaccarlo. Ma potete anche trattanervi e fare qualcosa di inaspettato: ucciderlo con la gentilezza”. Il video termina con la camera che si sposta sul fuoco che arde nel camino e una musica minacciosa.

Nel 2017 la carriera di Kevin Spacey si era bruscamente interrotta a causa dello scandalo delle molestie sessuali scoppiato a Hollywood. L’attore era stato accusato da un cameriere di un ristorante a Nantucket ma il processo fu annullato l’Estate scorsa quando i procuratori del Massachusetts decisero di lasciar cadere le accuse di molestie sessuali e aggressione. In seguito, è stato annullato anche il processo fissato per Giugno 2020 a causa della morte del massaggiatore che lo aveva accusato di aggressione sessuale durante una seduta dell’Ottobre del 2016 a Malibu.