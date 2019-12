Wanda Nara e Mauro Icardi si trovano in vacanza alle Maldive: le foto su Instagram infiammano i fan della showgirl argentina.

Wanda Nara non smette di essere social (e sexy) neanche durante le vacanze di Natale, anzi. Lei e il marito calciatore Mauro Icardi si sono concessi una pausa lontani dai rispettivi impegni, recandosi alle Maldive insieme ai 5 figli (2 appartengono all’attuale coppia, mentre 3 sono nati dalla precedente relazione con Maxi Lopez).

Ovviamente ogni occasione è buona per aggiornare i fan dei suoi spostamenti o delle sue occupazioni. In una storia su Instagram la modella e conduttrice tv, pubblica un bacio appassionato tra lei e l’attuale bomber del Paris Sain Germain. I due si sono trovano in spiaggia, in costume, con alle spalle uno splendido mare azzurro. Abbracciandosi, Wanda Nara mostra le sue forme generose infiammando i fan della donna, i quali, anche se abituati ai suoi abiti minimal in cui è possibile apprezzare sempre tutta la sua bellezza, non perdono occasione di farle i complimenti.





Wanda Nara: foto hot alle Maldive

Soltando qualche giorno prima, la showgirl e presentatrice televisiva aveva fatto parlare ancora di sé, per il suo look di Natale.

La moglie e agente dell’ex capitano dell’Inter, aveva partecipato all’ultima puntata dell’anno di Tiki Taka con un abito rosso dalla scollatura profonda e provocante. Il video, postato dalla showgirl su Instagram e girato durante l’ultima puntata di Tiki Taka prima di Natale, aveva fatto in pochi secondi migliaia di visualizzazioni. Infine, i più attenti si erano accorti che la showgirl, alla fine del video, pronunciava queste parole: “non torno più”. Nessuno però era riuscito a capire a cosa si riferisse esattamente.