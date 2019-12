Dekker è il marchio storico dell'abbigliamento d’ispirazione militare che rilegge il desiderio d’avventura e il bisogno di libertà.

Il suo nome richiama l’uomo diventato modello di onore e integrità morale in un contesto difficile come quello della Marina, il Primo Ufficiale Ten Dekker, capace di disubbidire agli ordini dei suoi superiori pur di salvare la vita di persone innocenti. Dekker è il marchio storico dell’outerwear d’ispirazione militare che rilegge in chiave contemporanea il desiderio d’avventura e lo spirito animato da coraggio e bisogno di libertà, andando oltre banali apparenze. Il simbolo di Dekker è il sottomarino, che suggerisce un altro modo di interpretare la vita, riservato a quanti sanno andare in profondità in ogni frangente. È il brand per chi ama uscire dai binari della routine e vuole distinguersi. Uomini e donne affascinate dal piacere della scoperta degli spazi aperti, si muovono in totale armonia nei contesti più differenti, facendo della diversità un valore aggiunto e mai un limite.

Il sottomarino di Dekker è il simbolo che racchiude la capacità di smarcarsi dal pensiero comune ed esprimere volontà e tenacia. Il gusto per la ricerca porta così ad allontanarsi dalla propria comfort zone, nell’inesauribile brama di nuove prospettive e panorami.

L’altra immagine che accompagna Dekker è quella del mare, uno spazio sempre diverso che evoca i sottomarini U-Boat del Primo Ufficiale Ten Dekker.

Ogni capo d’abbigliamento è un invito a cercare nuovi itinerari, senza cedere alla monotonia delle convenzioni. Un richiamo all’aspirazione di osare, al contravvenire alle consuetudini.

Lo stile Dekker

Dekker è l’abbigliamento per chi non ha paura di osare. I capi Dekker risentono dell’influenza delle uniformi della marina militare, reinterpretate in un design pratico e versatile che riflette uno stile contemporaneo e deciso. All’interno della proposta troviamo varie collezioni di giacche, piumini, cappotti e parka da uomo e donna, accomunati dalla cura al dettaglio, adattabilità a qualunque contesto e resistenza, per affrontare senza difficoltà le asperità del tempo. Dekker è una scelta riservata a chi non ha paura di osare e intende stagliarsi nel paesaggio dell’ordinarietà. È il gusto di vivere l’imprevisto con travolgente coraggio.

Dal 7 al 10 gennaio Dekker sarà presente a Pitti Immagine Uomo al Padiglione Centrale nello spazio K15L8. Un’altra importante novità, ancora più ravvicinata, è il lancio recente di una capsule costituita da un capo uomo e uno donna, che rilegge in chiave contemporanea il Parka Moleskin Tedesco.

Il periodo febbraio-marzo è stato invece selezionato per l’introduzione della collezione primavera-estate 2020.