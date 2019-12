Il 27 dicembre 2019 Elisa Isoardi ha compiuto 37 anni, ma per la conduttrice della Prova del Cuoco l'ultimo anno è stato molto difficile.

Un Natale in famiglia quello di Elisa Isoardi, che per le feste ha deciso di partire per la montagna per raggiungere la mamma. Come si vede da alcune immagini pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, Elisa si sta godendo il relax e le feste accanto ai suoi cari. Durante la puntata (del 27 dicembre) della Prova del Cuoco, però, la conduttrice è scoppiata in lacrime. Si tratta di un pianto di gioia per un gesto davvero particolare e inaspettato di Claudio Lippi. Vediamo che cosa è successo.





La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi

Il 27 dicembre 2019 Elisa Isoardi ha compiuto 37 anni: per la conduttrice della Prova del Cuoco l’ultimo anno è stato molto difficile. Infatti, ha dovuto affrontare la fine della storia con Matteo Salvini, il calo degli ascolti ai programmi e i vari insulti ricevuti sui social.

Con un gesto inaspettato, però, Claudio Lippi ha fatto commuovere la conduttrice che ha sostituito Antonella Clerici su Rai 1. L’uomo ha portato dei fiori in studio a Elisa e ha detto: “Un anno che tu hai vinto tanto soprattutto da donna, ma anche da grande professionista”.

Subito dopo questo regalo inaspettato è partito un video in cui la mamma di Elisa diceva di non vedere l’ora di abbracciare l’amata figlia. (Elisa è originaria di Monterosso Grana ma ha ammesso che è da tempo che no torna nella casa in cui è cresciuta). Accanto all’albero di Natale la mamma ha detto di aver preparato tutti i piatti graditi da Elisa. “Cuciniamo e ci riscaldiamo con la stufa a legna – ha spiegato la conduttrice parlando della sua famiglia d’origine -.

La mamma poi è sempre la mamma”.