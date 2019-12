Marzia, la sorella di Elisabetta Gregoraci, fa impazzire il web con la sua foto in bikini. I fan non hanno dubbi: "Buon sangue non mente"

La sorella di Elisabetta Gregoraci fa cadere ai suoi piedi milioni di fan. Ad averla fatta conoscere al grande pubblico è la celebre showgirl calabrese, ex compagna di Flavio Briatore. Le due, infatti, si godono in totale relax le vacanze natalizie in compagnia dei familiari. Per loro è già estate e le foto in bikini lo dimostrano.

Sorella di Elisabetta Gregoraci: le foto in bikini

Elisabetta Gregoraci vola a Dubai in compagnia del suo amatissimo bambino. Con lei Briatore, la sorella Marzia e il cognato Antonio, insieme ai loro due bimbi, Gabriel e Ginevra. La famosa showgirl immortala sui suoi social alcuni momenti speciali in compagnia della sua famiglia: lei e l’ex compagno, lei e il figlio, Nathan Falco con i cugini. Ma ad aver colpito particolarmente i fan più sfegatati della Gregoraci è la bellezza della sorella.

Marzia ed Elisabetta per alcuni sono due gocce d’acqua: quel che è certo è che il fascino e la sensualità sono caratteristiche comuni alle Gregoraci. Durante una giornata in piscina, in mezzo al comfort di Dubai, Elisabetta ha pubblicato un paio di foto con la sorella. I loro corpi sono in forma perfetta, il look sempre impeccabile, il sorriso smagliante e la bellezza è travolgente.





C’era da aspettarselo: la foto in bikini pubblicata su Instagram ha incassato un boom di “mi piace”. Questa volta però i complimenti non sono solo per Elisabetta: Marzia piace e si vede. La foto in bikini non poteva passare inosservata. Al contrario, sono moltissimi i follower che lasciano un commento d’apprezzamento: “Buon sangue non mente”, scrive qualcuno. Non mancano neppure i complimenti e le congratulazioni alla signora Gregoraci, mamma di due creature così belle.