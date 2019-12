La rottura con Paolo Ruffini è difficile da superare: Diana Del Bufalo però sembra aver ritrovato il sorriso grazie alla famiglia.

Diana Del Bufalo, per sua stessa ammissione, non sta attraversando un periodo facile. La rottura con il suo fidanzato storico, il conduttore tv e attore Paolo Ruffini, è ancora piuttosto fresca. Fortunatamente a Natale, complice il clima di festa e l’unità familiare Diana sembra aver ritrovato il suo splendido sorriso.

Il 17 Novembre 2019 aveva emozionato i suoi fan con un post su Instagram a cuore aperto. L’influencer aveva scritto: “Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno… la psicoterapia è magica, non è per i matti.

È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi… fragile…”.





Diana Del Bufalo e la rottura con Ruffini

Il 15 Dicembre aveva poi confessato, in maniera piuttosto onesta e diretta, la fine della storia con Ruffini. “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo. Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui…. tanto”.

Recentemente però, Diana Del Bufalo ha voluto condividere su Instagram il suo Natale trascorso in famiglia. La 29enne ha creato diverse stories in cui affrontava la messa in piega dei capelli per il pranzo natalizio e si mostrava sorridente e felice nelle foto con il padre e gli altri familiari.

Tutto è stato fatto con estrema spontaneità: che sia il primo passo per ritrovare la serenità?