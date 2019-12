Tutti i dettagli settimana per settimana dell'oroscopo per l'Ariete relativo al mese di gennaio 2020.

Amore, emozioni, lavoro e salute. Paolo Fox ha fatto le sue previsioni relative all’oroscopo del mese di gennaio 2020 per ognuno dei segni zodiacali: di seguito quelle concernenti l’Ariete.

Oroscopo Ariete gennaio 2020

Sarà un mese tutto sommato positivo per tutti coloro che sono nati sotto questo segno. L’ansia di cui ci si è fatti carico verrà abbandonata, cos così come la tensione accumulata di recente. I sentimenti necessitano ancora di maggiore stabilità ma la presenza di Venere consentirà di recuperare qualche situazione sfuggita di mano.

Prima settimana di gennaio

Con Venere e Marte favorevoli è necessario approfittare per avvantaggiare determinate circostanze e chiarirne altre. In particolare lunedì 6 gennaio sarà una giornata favorevole agli incontri. La settimana sarà un concentrato di emozioni, tenendo conto del fatto che il 1 del mese si dovrà già affrontare una discussione con un ente per questioni finanziarie.

Il 7 poi rabbia e agitazione pervaderanno l’animo soprattutto se si frequenta una persona Capricorno o Cancro.

Occasioni importanti sul fronte lavorativo su cui si sta cercando di andare avanti, dato lo stallo degli ultimi mesi. Attenzione all’Epifania, giorno in cui con Giove e Saturno bisognerà mettere a posto qualche questione, ripartendo da zero in alcuni casi. Stress, fatica e stanchezza saranno le parole chiave relative alla salute.

Seconda settimana di gennaio

Domenica 12 gennaio sarà una giornata positiva grazie al posizionamento favorevole della Luna, che permetterà di risolvere qualche problema nato nei due giorni precedenti. Il consiglio è di approfittare di questa settimana dato che in quella successiva il satellite della Terra sarà opposto. Per quanto riguarda le emozioni, aumenteranno gli sbalzi d’umore, motivo per cui bisogna evitare qualsiasi stress.

Grandi novità sul fronte lavoro: a partire dall’8 gennaio la precarietà che ha caratterizzato l’anno precedente potrebbe venire meno.

Notizie positive arriveranno domenica 12. Continua la situazione di stress nella prima parte della settimana, per poi migliorare intorno all’11-12 gennaio. Già dai giorni seguente si potrebbe però tornare alla condizione di partenza.

Terza settimana di gennaio

La giornata migliore per l’amore sarà sabato 18 gennaio, quando la Luna tornerà a non essere più opposta. Il 20 e il 21 sono giornate che potrebbero poi portare qualche successo personale. Attenzione invece al 22: qualche complicazione sorta sul lavoro toglierà tempo al campo amoroso.

Giornate stancanti a lavoro in cui bisognerà fare attenzione agli investimenti. La settimana seguente sarà migliore, quindi meglio rimandare o chiedere maggiori informazioni se si deve iniziare un nuovo impiego. Le giornate saranno sempre stancanti e non bisogna strafare ma agire con prudenza,

Quarta settimana di gennaio

Qualche piccolo dubbio o scontro può sorgere in campo amoroso.

Gli ultimi tre giorni però, grazie al passaggio della Luna in questo segno, porteranno energia. Ancora migliori saranno le giornate seguenti, quando anche Venere sarà favorevole.

Attenzione a denaro, risparmi e investimenti per quanto riguarda il lavoro: idee e nuovi progetti vanno portati avanti ma senza incorrere in passi falsi. Dopo le continue giornate stancanti, è necessario prendersi un fine settimana di relax.