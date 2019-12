Paolo Fox ha rivelato le previsioni delle stelle per il segno del Capricorno del mese di gennaio 2020: vediamo i dettagli giorno per giorno.

Il prossimo anno sarà importante soprattutto per il segno del Capricorno: l’oroscopo di gennaio 2020 di Paolo Fox rivela infatti molte novità. Secondo l’astrologo il primo mese dell’anno sarà fondamentale per il Capricorno: ecco le previsioni delle stelle dal 22 dicembre 2019 al 20 gennaio 2020. Analizziamo giorno per giorno le date più fortunate e le giornate migliori.





Oroscopo Capricorno per gennaio 2020

Paolo Fox ha rivelato che il segno zodiacale favorito nel prossimo gennaio 2020 sarà quello del Capricorno: analizziamo giorno per giorno le previsioni dell’astrologo.

Prima settimana di gennaio

Il nuovo anno si apre all’insegna dell’amore e del lavoro: infatti, per il primo gennaio sono attese bellissime emozioni e sentimenti importanti, ma anche buone opportunità di lavoro. Per la salute, invece, occorrerà attendere qualche settimana per un recupero fisico completo.

Nelle primissime giornate dell’anno, in particolare, attenzione alle ginocchia. Il 3 gennaio sarà una giornata difficile: soffrirete di dolori alla schiena e lamenterete alcune liti a causa di una Luna dissonante. Sul lavoro vi imprimeranno moltissime mansioni che provocheranno lo sviluppo di forte stress, rimandate ogni decisione a domenica 5 gennaio. In questa data, infatti, vi risolleverete da una relazione difficile e potrete portare avanti dei progetti di coppia. Se siete indecisi tra due amori è giunto il momento di scegliere. Inizia il recupero di salute.

Seconda settimana di gennaio

La salute è ancora afflitta da stanchezza e qualche lieve dolore. In compenso, però, state vivendo un bellissimo periodo per i sentimenti. Dal 7 gennaio in particolare vivrete un momento decisamente positivo e si dovessero esserci state liti in amore è il momento giusto per sciogliere i nodi.

Periodo fertile per chi sta pensando a un figlio, mentre chi è solo potrebbe fare degli incontri interessanti. Le storie nate a dicembre proseguiranno in salita. Il 9 gennaio potrebbe arrivare un test d’amore: le storie destinate a terminare si concluderanno. Attenzione invece alle finanze: le proposte che vi arrivano sul lavoro sono interessanti, ma attenzione a non fare il “passo più lungo della gamba”.

Terza settimana di gennaio

Dal 13 gennaio la Luna non sarà più opposta al vostro segno a anche Venere sarà favorevole. Ciò significa che per le coppie che hanno superato il test d’amore si prospettano settimane importanti, mentre sul lavoro potrebbero arrivare novità sul profilo contrattuale. La salute è in netto miglioramento rispetto all’inizio dell’anno. Attenzione a giovedì 16 e venerdì 17: in amore potrebbero esserci brevi distanze o incomprensioni.

Sul lavoro si profila vento di cambiamento. Nella giornata di venerdì accuserete molta stanchezza: attenzione ai rapporti in famiglia. Occhio di riguardo ai soldi: lo scorso anno è stato speso troppo.

Quarta settimana di gennaio

Le nuove storie d’amore sono molto intriganti ma bisogna ridurre al minimo la contrarietà. Luna, Giove e Saturno sono nel segno: se amate una persona e non sapete come dirglielo buttatevi. Buone opportunità anche sul lavoro: non si escludono anche chiamate da altre città per chi lavora come dipendente; mentre chi è in proprio riceverà soddisfazioni. La salute va molto meglio rispetto alle precedenti settimane. Sabato 25 gennaio chiarite ogni nodo in amore e attenzione alle spese. In amore c’è nervosismo perché vorreste concludere molti progetti nel breve termine. Bello il cielo per il lavoro. Nella giornata di domenica, infine, avrete molta forza fisica.

Ultima settimana di gennaio

Non rimandare agli ultimi gironi le discussioni lavorative che puoi affrontare prima. In amore c’è ancora nervosismo e rabbia per le relazioni afflitte dalla distanza. Per gli studenti è tempo di tornare sui libri: a breve, infatti, ci sarà una scadenza importante. Prudenza nel weekend: date importanza alle amicizie e alle relazioni. Il 31 gennaio è una giornata tesa: non accetti aiuti da nessuno e sul lavoro potrebbero sorgere molte difficoltà. In amore l’ultimo giorno di gennaio è l’ideale per mettere in chiaro le situazioni scomode.