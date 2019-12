Ecco le previsioni delle stelle e l'oroscopo di Paolo Fox per la settimana del 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.

Consueto appuntamento con l’oroscopo settimanale di Paolo Fox e le previsioni delle stelle per la settimana dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020. Ultima settimana di questo 2019 e prime giornate del 2020: quali saranno le date più fortunate? Vediamo insieme i dettagli analizzando tutti i segni zodiacali.





Oroscopo settimanale Palo Fox, 30 dicembre

Si apre un anno ricco di sorprese per la Vergine che potrà sfruttare le prime settimane di gennaio per tornare in quota. Prudenza, invece, per il Leone. I nati sotto il segno della Bilancia stanno vivendo un periodo di recupero, mentre per il Capricorno si attende un anno speciale. Ecco tutte le previsioni delle stelle nell’oroscopo settimanale del 30 dicembre 2019 di Paolo Fox.

Ariete

Tempo di rilancio per le persone nate sotto il segno dell’Ariete.

In particolare in questo mese ci potrebbero essere incontri speciali e nuove relazioni sia in amore sia sul lavoro. La settimana è cruciale anche per chi deve risolvere dei problemi.

Toro

Cercate di rilassarvi con un Gemelli ma non andate contro un Cancro. Si tratta di un periodo importante, ma anche aperto a numerose variazioni. Venere torna nel segno da lunedì 13 gennaio 2020.

Gemelli

Se siete stanchi di fare qualcosa o non ritenete che il vostro lavoro sia soddisfacente questo è il periodo giusto per cambiare. Infatti, dopo l’abisso passato e superato nel novembre del 2019 si aprono nuove prospettive.

Cancro

Le scelte giuste hanno bisogno di tempo per essere prese con consapevolezza. Giove e Saturno in opposizione di certo ostacolano le situazioni e rendono l’animo agitato.

Una risposta che attendete sul lavoro tarderà ad arrivare, ma in amore c’è un grande sentimento a disposizione.

Leone

Prudenza fino a mercoledì 15 gennaio 2020: sul lavoro siete in attesa di una risposta e ciò vi causa molto stress. Non esponete le vostre idee alle persone sbagliate.

Vergine

Il 2020 sarà un anno importante per le persone nate sotto il segno zodiacale delle Vergine: in particolare, potete sfruttare le prime settimane di gennaio per ritornare in carreggiata.

Bilancia

State vivendo un periodo di recupero importante: fino a lunedì 13 gennaio 2020 Venere sarà a vostro favore. Se dovete dimenticare una separazione, la fine di un amore o un periodo difficile per i sentimenti potrete deliziarvi con uno Scorpione.

Scorpione

L’amore torna a stupire, nonostante ci siano alcune persone che cercano di tagliarvi le ali e di contraddirvi.

Con Acquario e Toro potrebbero nascere alcuni scontri, ma l’importante è riuscire a mantenere la calma.

Saggittario

Il nervosismo si sente e si vede. Marte è nel vostro segno zodiacale: i cambiamenti, però, vanno seguiti con cura. Attenzione a non prendere troppo di petto le sfide. Indirizza i tuoi sentimenti verso la persona giusta. Grande intesa con uno Scorpione.

Capricorno

Come segno di terra, il Capricorno vorrebbe sempre imbattersi in nuove sfide e portare avanti grandi iniziative. Per voi è un periodo di grande forza e tutto il 2020 sarà un anno speciale, ma attenzione a trovare rigore e razionalità.

Acquario

Stai vivendo un grande amore ma non capisci quanto possa prendere della tua vita. Hai bisogno di libertà, ma al tempo stesso necessiti un affetto sincero (anche familiare).

Pesci

Oroscopo importante per le relazioni: dopo la fine di una storia o la rottura di un rapporto si può sempre voltare pagina e andare avanti. Bene con Bilancia, Gemelli, Scorpione, Capricorno e Cancro. Attenzione ai Vergine.